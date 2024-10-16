Продолжающиеся разведывательные операции окажутся под угрозой срыва в случае смены руководства ГУР, – экснардеп

Смена руководства Главного управления разведки, а именно Кирилла Буданова может снизить эффективность или вообще отменить действующие операции разведки, требующие постоянного контроля и непрерывного выполнения.

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Такое убеждение выразил общественный деятель, народный депутат восьмого созыва Борислав Береза на своей странице в Facebook.

"Буданова не увольняют из-за давления наших партнеров, которых обоснованно волнует будущее ГУР. Они понимают, что из-за угрозы смены руководства ГУР МО окажутся под угрозой срыва продолжающиеся разведоперации и их выполнение. Снять можно кого угодно, но неизвестно, останется ли эффективность ГУР МО на том же уровне, что и сейчас", – подчеркнул Береза.

По его мнению, к ГУР есть претензии, но есть и результаты, доказывающие эффективность этой структуры в противостоянии с Кремлем. А наши партнеры обоснованно переживают, что замена руководителя ГУР МО Кирилла Буданова может не только снизить эффективность структуры, но и негативно повлиять на отношения с ними.

"Так как в планировании спецопераций и в их реализации важны не только опыт и профессионализм, но и доверие на уровне руководства сотрудничества украинских и западных исследований. А это, в свою очередь, может привести к отменам операций разведки, часть из которых требуют непрерывного управления и выполнения", – предупредил общественный деятель.

Он добавил, что у Буданова, наверное, есть и неформальные связи на Западе, которые не только помогают в получении информации, но и в проведении спецопераций нашей разведки.

"Новый человек в этой должности тоже будет налаживать отношения и нарабатывать связи, но для этого нужно время. Есть ли он сейчас? Есть большое сомнение. И понимаю, что отсутствие таких связей и контактов точно не поможет ГУР МО решать поставленные задачи", – констатировал экснардеп.