Продолжают экоцид: оккупанты хотят взорвать все дамбы вдоль реки Малый Кальчик для наполнения Старокрымского водохранилища

Российские оккупанты продолжают экоцид на захваченных территориях Украины, прибегая к варварским решениям. В частности, для временного решения проблемы водоснабжения Мариуполя захватчики планируют подорвать все дамбы вдоль реки Малый Кальчик (так называемый Новоалексеевский бассейн).

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Таким образом военные преступники надеются наполнить уже существенно обмелевшее Старокрымское водохранилище. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Мариуполя.

По его словам, оккупанты намерены подорвать все дамбы вдоль реки с целью наполнения Старокрымского водохранилища, которое уже существенно обмелело.

"Это решение не только неэффективно, но и экологически губительно: оно приведет к радикальному изменению естественного баланса, превратив прилегающие территории Малого Кальчика в пустыню. Ведь эта река не просто часть микроклимата – она единственный источник воды для питания растений в этом регионе", – пояснил Андрющенко.

Другой аналогичной мерой он назвал осушение Павлопольского водохранилища или перекачивание оттуда воды, что будет иметь схожие последствия. Оба решения оккупантов направлены на временное устранение проблемы водоснабжения Мариуполя, однако их эффективность крайне ограничена.

По словам Андрющенко, первое мероприятие обеспечит воду максимум на неделю, второе – до месяца. В то же время такие действия не только не устранят дефицит воды в городе, но и неизбежно повлекут за собой гуманитарную катастрофу в Мариуполе и необратимые экологические изменения во всем регионе.

"Учитывая масштаб и характер влияния, эти планы можно классифицировать как продолжение политики экоцида. Последствия текущего состояния экоцида можно увидеть на свежих фото обмелевшего Старокрымского водохранилища. Ржа, эрозия, обмеление", – заявил руководитель Центра изучения оккупации Мариуполя.

Как сообщал OBOZ.UA,11 ноября 2024 года войска РФ обстреляли город Курахово в Покровском районе Донетчины, разрушив Терновскую дамбу Кураховского водохранилища. В результате военного преступления произошло подтопление сел Великоновоселковской громады Волновахского района.

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