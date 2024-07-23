Продолжаются боевые столкновения в 17 локациях: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Проходит восемьсот восемьдесят первые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг пытается проводить наступательные действия, наиболее активно атакует на Покровском направлении.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 23 июля 2024 года по состоянию на 16:00. Отмечается, что с начала суток произошло 83 боевых столкновений, бои продолжаются еще в 17 локациях.

Ситуация на фронте

На Черниговщине и Сумщине по состоянию на сегодняшний день захватчики обстреляли с территории России районы Поповки, Волфиного, Ястребиного, Степки и Кондратовки. Кроме того, возле последней, а также недалеко от Басовки, взрывались вражеские неуправляемые авиаракеты.

На Харьковском направлении без особых изменений – оккупанты тщетно 11 раз атаковали в районах Глубокого, Тихого и Волчанского. Также враг активно задействовал авиационную компоненту – сбросил более десятка КАБ вблизи шести разных населенных пунктов.

На Купянском направлении прошли тщетные попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Петропавловки, Глушковки, Андреевки и Стельмаховки. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении количество попыток оккупантов улучшить тактическое положение увеличилось до девяти. Семь из этих боестолкновений продолжаются в районах сел Макеевка и Невское.

На Северском направлении сегодня наши воины восемь раз жестко прекратили активность захватчиков возле Выемки, Переездного, Верхнекаменного и Спирного.

На Краматорском направлении продолжаются бои в районах Часового Яра и Васюковки. Потерпел неудачу враг еще в трех атаках – неподалеку от Новомаркового, Орехово-Василовки и Ивановского.

На Торецком направлении продолжается бой в двух локациях недалеко от Железного. Две атаки россиян там уже отбиты. Четыре раз получили отпор захватчики у Северного, еще одна вражеская атака захлебнулась вблизи Торецкая. По этому городу террористы сегодня нанесли пять авиаударов – сбросили в общей сложности десяток КАБов.

На Покровском направлении оккупанты не уменьшают давления. С начала суток враг 27 раз атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. Продолжаются 12 штурмовых действий – идут бои в районах Пантелеймоновки, Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки Первой. Кроме того, враг в общей сложности сбросил семь КАБов возле Волчьего, а НАРами избивал в сторону Александрополя и упомянутой ранее Новоселовки Первой.

На Кураховском направлении продолжаются две атаки захватчиков у Красногоровки. Ситуация под контролем сил обороны. Еще пять штурмов отражены там же и в районе Константиновки. Враг понес потери. Идет подсчет.

На Времивском, Ореховском и Приднепровском направлениях украинские воины отбили по одной атаке кафиров. Четыре раза враг поддерживал свои действия авиаударами - бил неуправляемыми ракетами у Урожайного и сбросил КАБы по районам Малой Токмачки и Каменского.

По остальным направлениям – ситуация без особых изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июля общие потери российских захватчиков составили 1220 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, две РСЗО, средство ПВО, 36 БпЛА оперативно-тактического уровня, 64 автомобиля и три единицы специальной техники врага.