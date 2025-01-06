Продолжаются бои в Курской области и не только: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

С начала суток по состоянию на 16:00 понедельника, 6 января, на фронте произошло 108 боестолкновений. Больше всего атак российские военные совершили на Курском направлении, где Силы обороны Украины отразили 17 штурмов, еще 45 продолжаются.

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Украинские защитники срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, от циничных обстрелов с территории РФ продолжают страдать приграничные населенные пункты, в том числе Карповичи Черниговской области; Белая Береза Сумской области.

Какая ситуация на линии столкновения 6 января 2025 года

На Харьковском направлении украинские воины отразили две атаки в районе Волчанска. КАБами враг ударил по районам Орешанки и Удов, НАРами – по Гранову Харьковской области, говорится в сводке.

На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия недалеко от Синьковки, Петропавловки и Загрызово. Два боя закончились, еще один продолжается.

На Лиманском направлении армия агрессора атаковала семь раз вблизи Надии, Першотравневого и Макеевки. Бои по состоянию на 16:00 продолжаются, информировали в Генштабе.

На Северском направлении авиация россиян нанесла удары по Северску, применив семь КАБов. Враг один раз атаковал украинцев в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении воины Сил обороны отражают три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Часова Яра, Белой Горы и в направлении Ступочек. По Ступочкам оккупанты запустили 24 НАРа.

На Торецком направлении противник дважды атаковал неподалеку от Щербиновки. Ударам авиабомбами подверглись Катериновка, Торецк и Александро-Калиново.

На Покровском направлении россияне предприняли 16 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Лысовка, Зеленое, Новый Труд и Покровск.

Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 12 атак, четыре боя продолжаются. Авиаудару подвергся Александрополь.

На Кураховском направлении враг семь раз атаковал вблизи Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного. Шесть боев завершено, еще один продолжается. Андреевка подверглась удару КАБами.

На Времовском направлении оккупанты четыре раза атаковали возле Константинополя и Константинопольского. Один бой продолжается. Враг нанес авиаудар НАРами в районе Новополя.

На Ореховском направлении противник один раз атаковал в направлении Новоданиловки. Нанес авиаудар НАРами по Степногорску.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил, сообщили в Генштабе.

В Курской области украинские воины отбили 17 атак захватчиков, еще 45 боев продолжаются.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, говорится в сводке.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 января украинские войска атаковали противника на нескольких направлениях в Курской области. В первый день нового наступления ВСУ продвинулись вперед примерно на 2,7 км вглубь территории страны-агрессора РФ.

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