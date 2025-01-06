Украинские войска продвинулись на 2,7 км вглубь России в первый день нового наступления на Курщине, – OSINT-аналитик

Воины Сил оборони Украины продвинулись на 2,7 километра вглубь РФ в первый день нового наступления на Курщине. Украинские защитники с боями зашли в хутор Бердин и дошли до дороги к поселку Новосотницкий.

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На успехи Вооруженных сил Украины в указал OSINT-аналитик Def Mon. По его данным, в воскресенье, 5 января, украинским военным удалось продвинуться примерно на 2,7 км вглубь территории РФ в Курской области.

Аналитик сослался на геолоцированные кадры, обнародованные российскими пропагандистами.

В их видео, как они утверждают, снято "отражение атаки ВСУ в Курской области".

Кадры показывают бои к востоку от хутора Бердин и на западе соседнего поселка Новосотницкий.

Согласно карте американского Института изучения войны (ISW), ВСУ зашли в южную часть Бердина и дошли до дороги, которая соединяет его с Новосотницким.

Такое продвижение означает, что силы Украины 5 января смогли пройти вперед на 2,7 км вглубь РФ. В то же время неясно, удалось ли украинским защитникам закрепиться на новых позициях, отмечает OSINT-аналитик.

В отчете ISW также отмечается, что в воскресенье ВСУ пошли в наступление еще по меньшей мере в двух районах основного выступа на Курщине: в районе Никольского и Александрии, к северу от Малой Локни, и к северу от Русской Конопельки, на восток от Суджи.

Войска РФ при этом атаковали к юго-востоку от Суджи и продвинулись в селе Махновка, что примерно в 3 км от Суджи, пишет ISW со ссылкой на геолоцированные кадры.

Наступление РФ в этом районе идет уже несколько дней. Президент Украины Владимир Зеленский вечером в субботу заявил, что только за 3 и 4 января военные РФ и КНДР потеряли в районе этого села до батальона пехоты.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне российские так называемые военкоры пожаловались на продвижение войск Украины на Курщине на нескольких направлениях. По словам пропагандистов, ВСУ привлекли к наступлению бронетехнику, средства разминирования и РЭБ, что противодействует ударам российских дронов. В Украине подтвердили наступательные действия, отметив, что они стали неожиданностью для россиян.

В минобороны РФ утверждают, что ВСУ пошли в контратаку в направлении хутора Бердин якобы с целью остановить наступление россиян и их штурмовая группа якобы подверглась огневому поражению.

Также известно, что в Курск прибыл заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, в РФ уверяют, что визит якобы плановый.

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