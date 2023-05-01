Продолжаются бои за Бахмут и Марьинку: Силы обороны отразили 30 атак врага – Генштаб

Упродовж 432 дня Україна тримає героїчну оборону у війні, почтовую Росією. Основні зусилля окупить спрямую на захоплення міст Донбасу – Бахмута и Маръинки. Протягом остального дня широкомасштабного торга наши защитники отобрали понад 30 атак ворога.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 1 мая. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава противника (чтобы просмотреть карту боевых действий, доскролльте до конца страницы).

"В общей сложности в течение суток противник нанес 19 ракетных ударов (нашими защитниками успешно уничтожено 15 вражеских крылатых ракет типа Х-101 и Х-555), нанес 13 авиационных ударов и совершил 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть погибшие ранены из числа гражданского населения, среди них и дети. Разрушены и повреждены жилые многоэтажки, частные жилые дома, школы, больницы, детские сады и другая гражданская инфраструктура", – говорится в сообщении.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток было отражено более 30 атак противника.

В сводке Генштаба отмечено, что в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка – наши воины мужественно держат оборону.

– На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

– На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенное количество войск в приграничных с Украиной районах российской федерации. В течение суток враг нанес авиационный удар управляемыми авиационными бомбами по населенному пункту Лизуновка Черниговской области, погиб ребенок. Кроме того, произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Леоновка, Красный Хутор, Гремяч, Новгород-Северский Черниговской области; Середина-Буда, Шостка, Ходыно, Искрисковщина, Волфино, и Садки Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Стрелечья и Хатне Харьковской области.

– На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Фиголовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Купянск, Крахмальное, Берестовое Харьковской области.

– На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского и Белогоровки. Нанес авиационный удар по населенным пунктам Белогоровка, Григоровка и Спирно. Артиллерийские обстрелы противника подверглись Макеевка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

– На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Предтечино. Нанес авиаудару по Бахмуту и Белой Горе. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Дилиевка и Южное Донецкой области.

– На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по Авдеевке. Совершил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Первомайское и Карловка Донецкой области.

– На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеские обстрелы подверглась также Георгиевка Донецкой области.

– На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Богоявленко, Новоукраинка Донецкой области.

– На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток враг обстрелял Времивку, Новоселку, Новополье Донецкой области; Малиновку, Гуляйполе, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку и Зеленый Гай Запорожской области, а также Ивановское, Казацкое, Осокоровку, Золотую Балку, Качкаровку, Берислав, Веселое, Одрадокаменку, Тягинку, Белозерку, Кизомис.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 1 склад горюче-смазочных материалов врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, ракетную атаку на украинские города российские оккупанты устроили под утро 1 мая. Первые взрывы прогремели около 05:00 в Днепропетровской, Киевской и Хмельницкой областях – защитники неба обезвредили 15 из 18 вражеских крылатых ракет.

После этого в министерстве обороны государства-террориста РФ традиционно похвастались ударами по Украине, нанесенными в ночь на 1 мая. Там заявили, что якобы были обстреляны объекты военно-промышленного комплекса нашей страны.

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