Продолжаются горячие бои за Бахмут, на Херсонщину враг перебросил живую силу – Генштаб

В Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 17 боевых столкновений Сил обороны и российских захватчиков на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях фронта.

Видео дня

Также в эпицентре боевых действий остается Марьинка. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 18 мая. Тем временем в отдельные населенные пункты Каховского района на Херсонщине прибыла живая сила противника.

Российские обстрелы

В течение суток противник нанес 36 ракетных и 23 авиационных ударов, а также совершил около 30 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Бояро-Лежачи, Павловка, Басовка, Мирополье Сумской области, а также Старица, Синельниково, Огурцово, Гатище, Нестерное, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Колодязное, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг накрывал из артиллерии Макеевку, Белогоровку Луганской области; Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник провел наступательные действия по направлению к Северному, успеха не имел. В течение суток нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время враг продолжает уничтожать населенные пункты вдоль линии столкновения, совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки и Победы Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационных ударов вблизи населенных пунктов Золотая Нива и Большая Новоселка. Обстрелял, в частности, Угледар, Пречистовку, Новоукраинку и Шахтерское.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по населенному пункту Новополь Донецкой области и совершил артобстрелы населенных пунктов. Среди них – Бурлацкое, Донецкой области; Ольговское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области, а также город Херсон.

Потери России за сутки

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Также защитники Украины в течение суток уничтожили 21 крылатую ракету и 7 вражеских разведывательных БПЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов, 3 артиллерийских подразделения на огневой позиции, зенитно-ракетный комплекс, 7 радиоэлектронных станций борьбы и радиолокационную станцию оккупантов.

Также, по данным Генштаба, оккупанты продолжают оказывать давление на местное население на временно захваченных территориях Херсонской области, в частности, Генического района. Так, угрожая депортацией, захватчики заставляют граждан Украины получать российские паспорта.

В населенных пунктах Каховского района, куда прибыла живая сила противника, захватчики размещаются не только в свободные дома, но и заселяются в дома, где проживают мирные жители. Возмущающимся людям угрожают выселением.

В последнее время противник ужесточил контрразведывательные меры во временно захваченном Херсонском районе. На дорогах между населенными пунктами значительно увеличилось количество блокпостов, проводятся тщательные проверки транспортных средств, документов, особое внимание уделяется содержимому телефонов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– спецназовцы СБУ уничтожили 11 единиц военной техники противника. Вместе с техникой и вооружением утилизированы 15 российских оккупантов;

– украинские защитники провели прорыв в окрестностях Бахмута, нанеся значительные потери российским оккупантам и создав плацдарм для дальнейшего контрнаступления. Наши штурмовики продвинулись на 2000 м в ширину и на 700 м в глубину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!