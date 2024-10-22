'Продолжаются ожесточенные бои': оккупанты вклинились в линию обороны возле Часова Яра – 24-я ОМБр

Российским захватчикам удалось вклиниться в украинскую линию обороны в районе Часова Яра Донецкой области. Впрочем, о потере города пока речь не идет.

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В этом заверил представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак в эфире телемарафона. Он добавил, что сейчас в Часовом Яре идут ожесточенные бои.

"К сожалению, врагу удалось вклиниться в нашу линию обороны, но о провале критическом и потере Часова Яра речь не идет. Сейчас продолжаются ожесточенные бои", – заявил Петричак 22 октября.

Представитель пресс-службы Королевской бригады добавил, что ситуация вокруг Часова Яра остается крайне напряженной в течение последнего месяца: российские штурмы происходили ежедневно. В конце концов, россиянам удалось воспользоваться изменениями погоды, чтобы добиться прорыва. Однако украинские воины делают все возможное, чтобы новые позиции стали для оккупантов братской могилой.

"Днем солнце, ночью и вечером идет дождь, поэтому был сильный туман, и оккупанты использовали перемену погоды в свою пользу, чтобы перейти канал (Северский Донец – Донбасс. – Ред.). Сейчас он заблокирован, продолжается работа по локализации, и сейчас все силы бригады настроены на то, чтобы уничтожать оккупанта в том квадрате, где он сейчас заблокирован", – рассказал Петричак.

Военный добавил, что ситуация в зоне ответственности 24 бригады остается "критически сложной". Враг имеет кратное преимущество по численности личного состава, поэтому в прямом смысле забрасывает украинскую линию обороны "мясом". Также захватчики постоянно обстреливают Часов Яр артиллерией и бьют по городу ракетами и КАБами. Однако украинские воины продолжают держать оборону, заверил Петричак, назвав ситуацию "контролируемой".

Напомним, о том, что ситуация в Часовом Яру имеет тенденцию к ухудшению, в 24-й бригаде заявляли несколько дней назад. Официально в ВСУ пока о продвижении врага в городе не говорят, поскольку ситуация остается изменчивой: по состоянию на 18 октября защитники контролировали "логистические пути и место продвижения, любой путь к украинским позициям дронами, артиллерией".