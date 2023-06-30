Продолжаются тяжелые бои на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, авиация 10 раз ударила по врагу – Генштаб

Российские оккупационные войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

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Авиация Сил обороны за сутки 10 раз ударила по врагу. Об этом говорится в вечерней постройке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 30 июня 2023 года.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела, пока признаки формирования наступательных группировок не выявлены.

Подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. На полигонах РБ продолжаются мероприятия боевой подготовки и согласования подразделений ВС РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Оккупанты совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них Красные Лозы Черниговской области; Барановка и Свобода Сумской области; Уды, Гатище, Огурцово и Дворичанское Харьковской области.

На Купянском направлении захватчики совершили безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Путниково, Фиголовка, Двухлетняя, Масютовка, Купянск и Кисловка на Харьковщине.

На Лиманском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в том числе Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское, Раздолевка, Берестово Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник оккупанты безуспешно пытались наступать в районах Богдановки и Хромового Донецкой области. Враг нанес авиационный удар вблизи Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Константиновка, Клищиевка, Белая Гора, Дилиевка, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении при поддержке авиации враг вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них Очеретино, Керамик, Авдеевка, Северное, Водяное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе Марьинки. В то же время, враг нанес авиационный удар в районе этого города. Противник также осуществил артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов, в частности, это Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Благодатное и Золотая Нива Донецкой области. Совершил обстрелы около 15 населенных пунктов, в частности, Парасковиевку, Благодатное, Угледар, Новоукраинку, Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Антоновки Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них: Новодаровка, Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Дудчаны, Антоновка, Херсон, Степановка, Днепровское Херсонской области.

В то же время, российские оккупационные войска продолжают убивать друг друга на поле боя. Так, в населенном пункте Сергеевка Херсонской области, после проведения очередной ротации на позициях, с 15 июня по настоящее время в одном из подразделений 5 армии восточного военного округа взорвалось до 10 военнослужащих противника на минах, установленных предыдущей ротацией.

При этом российские оккупанты продолжают мародерство и использование гражданской медицинской инфраструктуры временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. В населенном пункте Новопсков Луганской области российские военнослужащие загрузили мебель из роддома на военные автомобили и вывезли в неизвестном направлении, а саму территорию роддома захватчики обустраивают под полевой госпиталь.

Кроме того, авиация украинских защитников в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 – по зенитно-ракетному комплексу врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 боеприпаса, 24 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию РЭБ оккупантов.

Ранее сообщалось, что украинским защитникам удалось успешно отразить штурм российских войск и закрепиться на новых позициях в Луганской области. Несмотря на численное преимущество противника, украинские военные осуществили контратаку и ликвидировали 40 оккупантов, ранили более 100 вражеских солдат и уничтожили их военную технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным министерства обороны США, подтверждена информация о том, что часть наемников ЧВК "Вагнер" еще осталась на временно захваченных РФ территориях Украины. Ранее же заявлялось, что "вагнеровцы" должны передислоцироваться в Беларусь.

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