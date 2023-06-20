Продолжаются тяжелые бои: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта и рассказали об отработке по врагу. Карта

Жестокие бои с оккупантами продолжаются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там противник сконцентрировал свои главные силы.

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Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ. Всего за последние сутки произошло 45 столкновений с врагом.

На Лиманском направлении враг производил наступательные действия в районах Ямполевки, Торского, Григорьевки, Спорного и ближе к Диброве в Донецкой области, но не добился успеха. Вражеская авиация также устроила удары по населенным пунктам Ямполь, Белогоровка, Северск и Спирно. Стельмаховка, Невское, Белогоровка в Луганской области, а также Торское, Серебрянка, Верхнекаменское и Раздолевка в Донецкой области были подвергнуты артиллерийским обстрелам.

На Бахмутском направлении враг безрезультатно проводил наступательные действия в направлении Орехово-Василовки в Донецкой области. Он также нанес авиационные удары по населенным пунктам Северное и Торецк. Артиллерийские обстрелы противника повлекли повреждения в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Северное в Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник также безуспешно производил наступательные действия в районе Авдеевки. Он провел артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Невельское в Донецкой области.

За последние сутки на Марьинском направлении наши защитники успешно отбили все атаки противника в районах Красногоровки, Марьинки и Победы. При этом враг нанес авиационные удары около двух последних населенных пунктов. Также были зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Победы Донецкой области.

По направлению Купянская вражеская авиация нанесла удар по населенному пункту Кисловка в Харьковской области. Красное Первое, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Кисловка и Берестово также стали объектами артиллерийских и минометных обстрелов со стороны противника в Харьковской области.

На Шахтерском направлении противник также проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки, но не добился успеха. Он нанес авиационный удар в районах Великой Новоселки и Золотой Нивы. Также противник совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное и Угледар в Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник находится в обороне. Вражеская авиация нанесла авиационные удары в районах Левадного, Зеленого Поля, Новодаровки и Малой Токмачки в Запорожской области. Также были зафиксированы артиллерийские обстрелы населённых пунктов Благодатное, Макаровка, Сторожево, Времевка, Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополье в Донецкой области; Темировка, Левадное, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Новоандреевка, Щербаки, Степное, Пятихатки, Лобковое, Каменское в Запорожской области; Берислав, Томарино, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомис и Софиевка Херсонской области.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил авиационный налет на населенный пункт Бударки в Харьковской области. Также противником были проведены минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов: Карповичи и Гремяч в Черниговской области, Середина-Буда, Прогресс, Чуйковка, Басовка, Бояро-Лежачи, Турья в Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Красная Заря, Казачья Лопань, Глубокое, Олейниково, Липцы, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Зыбино, Охримовка, Варваровка, Нестерное и Красный Яр на Харьковщине.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается стабильной без существенных изменений.

Украинские силы обороны нанесли 15 авиационных ударов в течение суток по районам сосредоточения вражеских войск. Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по 3 пунктам управления, 10 районам сосредоточения военного персонала и техники, 2 складах боеприпасов, 1 составу горюче-смазочных материалов, 15 артиллерийских позициях, 3 средствам противовоздушной обороны и 2 важным объектам оккупантов.

Напомним, что оккупанты ночью 20 июня ударили дронами по Львову. Есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Силы противовоздушной обороны Украине отразили очередную атаку России, которую та устроила ночью 20 июня. Во время воздушной тревоги, волной охватившей все области, были сбиты 28 из 30 ударных дронов типа Shahed.

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