'Продолжение геноцида': украинский омбудсмен отреагировал на указ Путина о присвоении гражданства РФ депортированным детям

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на преступный приказ российского диктатора Владимира Путина о присвоении украинским детям гражданства РФ. Омбудсман заявил, что это продолжение тактики геноцида и делается для того, чтобы депортированных украинских детей "юридически" не осталось на их территории.

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В своем Telegram Лубинец отметил, что соответствующий документ подписал диктатор 4 января. В нем говорится, что оставшиеся без родительской опеки украинские дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, могут получить гражданство РФ по личному решению Путина.

Соответствующее заявление могут подать руководители организаций в РФ, куда ребенок устроен под наблюдение.

"То есть получается, что за депортированных украинских детей, которые находятся в российских учреждениях или в российских семьях на попечении, могут подать заявления о вступлении в гражданство российские граждане, которые Путин будет удовлетворять без каких-либо требований", – констатировал Лубинец.

Он объяснил, что дальше россияне смогут усыновить этих детей и изменить их персональные данные.

"В один момент может так случиться, что ни одного украинского ребенка в РФ не останется, ведь все они в течение следующих 3 месяцев могут стать россиянами", – отметил Лубинец.

Он сообщил, что намерен принимать все необходимые меры для реагирования как внутри страны, так и на международной арене. Ведь перевод детей из одной национальной группы в другую и предоставление принудительного гражданства детям является одним из признаков геноцида.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что российские захватчики депортировали на территорию РФ более 19 тысяч детей из временно оккупированных ими украинских территорий. В настоящее время на Родину из России удалось вернуть 387 юных граждан Украины.

– Войска страны-агрессора России вывозят на свою территорию часть украинских детей, которых из Украины незаконно депортировали в Беларусь. Некоторые украинцы остаются в РБ.