'Продуктов уже нет': оккупант пожаловался на плохое обеспечение продовольствием в армии РФ. Перехват

Российские власти не обеспечивают военных ВС РФ всем необходимым. Так, оккупанты массово жалуются не только на недостаток оружия и боеприпасов, но и на полное отсутствие продуктов питания.

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Об этом стало известно из телефонного разговора одного из российских солдат. Беседа была перехвачена сотрудниками Главного управления разведки Украины (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, российский захватчик пожаловался своему собеседнику на то, что ему и его побратимам нечего есть.

"Уже и продуктов нет, и завтрака уже практически не было", – отметил он.

Военный сообщил о проблемах с обеспечением продовольствием. По его мнению, это может быть связано с неправомерными действиями командования с целью личного обогащения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российские военные начали убивать друг друга на нервной почве. В одном из перехватов находящийся в Харьковской области оккупант рассказал о "коллеге", который открыл огонь по своим товарищам.

Другой военный РФ в разговоре с другом признал, что армия РФ гораздо слабее ВСУ. По его словам, в России войском командуют дебилы.

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