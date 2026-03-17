Продвижение врага замедлилось, но есть 'нюанс': в DeepState указали, где хотят прорваться оккупанты. Карта

Общая площадь оккупированной территории Украины на прошлой неделе, с 9 по 15 марта, выросла на 34,41 кв км, что меньше, чем на позапрошлой. Тогда российская армия смогла захватить 43,49 кв км.

Об этом говорится на картах Deep State. По данным OSINTеров, на основных участках фронта в Донецкой области оккупанты смогли захватить большую площадь (11,7 кв км), чем на позапрошлой неделе (6,95 кв км).

Это произошло преимущественно из-за продвижения в районе Орехового возле админграницы с Днепропетровской областью, тогда как в районе Покровско-Мирноградской агломерации российское продвижение удалось полностью остановить. На других участках фронта в Донецкой области интенсивность продвижения врага была незначительной. Таким образом, площадь проникновения на таких направлениях суммарно выросла за неделю лишь на 2,6 кв км.

В то же время на Александровском и Гуляйпольском направлениях возле админграницы Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей темпы продвижения врага снизились. На прошлой неделе противник захватил там 10,88 кв км, а на позапрошлой – 15,8 кв км. Площадь инфильтрации местами выросла на Гуляйпольском, но уменьшилась на Александровском направлении, в целом уменьшившись на 6,5 кв км.

В то же время продвижение российских сил в Сумской области в районе Грабовского, где на позапрошлой неделе враг смог захватить более 20 км, на этой неделе остановилось. Зато россияне захватили 0,94 кв км в районе Безсаловки, образовав новый плацдарм наступления, а также продвинулись к северу от Сум на 4,46 кв км, где линия фронта оставалась неизменной с января. Инфильтративная площадь также выросла, но только на 0,31 кв км.

Также ВС РФ на прошлой неделе впервые с июля прошлого года продвинулись на Луганщине, захватив участок между селами Грековка и Макеевка. Площадь проникновения сократилась на 1,64 кв км.

На прошлой неделе на других направлениях фронта без изменений. Общая площадь оккупации за неделю выросла на 34,41 кв км, а зона проникновения уменьшилась на 5,21 кв км.

