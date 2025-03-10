Прогремела серия взрывов: раскрыты подробности атаки дронов ГУР на НПЗ в Самарской области. Видео

Атаку на Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ ночью 10 марта совершили дроны Главного управления разведки Минобороны Украины. На объекте, используемом в войне агрессором, после мощных взрывов вспыхнул пожар.

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Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники. Прилеты по заводу произошли около двух ночи по местному времени, их было слышно сразу в нескольких районах города Новокуйбышевск.

Очевидцы в местных пабликах заявляли о серии взрывов на НПЗ и указывали, что на объекте не успели до конца завершить монтаж защитных сеток, которые должны оградить его от атак БПЛА.

Позже россияне заявили о пожаре на заводе. Хотя российское МЧС утверждало, якобы этой ночью в городе "горел склад".

В то же время местные власти утверждали о "сбитии трех украинских дронов" над Самарской областью.

Отмечается, что НПЗ в Новокуйбышевске, среди прочего, производит горючее для реактивных двигателей сверхзвуковых самолетов (Су-27, Ту-22МЗ и других, которые военные преступники используют для ракетных ударов ударов по Украине).

Он является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов Самарской группы НК "Роснефть", его проектная мощность составляет более 8,8 млн тонн нефти в год.

Новокуйбышевский НПЗ был дважды атакован год назад тоже в марте.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 марта дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в Ленинградской области РФ. В результате операции был поврежден по меньшей мере один из резервуаров с топливом.

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