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Прогремела серия взрывов: раскрыты подробности атаки дронов ГУР на НПЗ в Самарской области. Видео

Марина Лисничук
War
2 минуты
1,3 т.
Прогремела серия взрывов: раскрыты подробности атаки дронов ГУР на НПЗ в Самарской области. Видео

Атаку на Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ ночью 10 марта совершили дроны Главного управления разведки Минобороны Украины. На объекте, используемом в войне агрессором, после мощных взрывов вспыхнул пожар.

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Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники. Прилеты по заводу произошли около двух ночи по местному времени, их было слышно сразу в нескольких районах города Новокуйбышевск.

Очевидцы в местных пабликах заявляли о серии взрывов на НПЗ и указывали, что на объекте не успели до конца завершить монтаж защитных сеток, которые должны оградить его от атак БПЛА.

Прогремела серия взрывов: раскрыты подробности атаки дронов ГУР на НПЗ в Самарской области. Видео

Позже россияне заявили о пожаре на заводе. Хотя российское МЧС утверждало, якобы этой ночью в городе "горел склад".

Прогремела серия взрывов: раскрыты подробности атаки дронов ГУР на НПЗ в Самарской области. Видео

В то же время местные власти утверждали о "сбитии трех украинских дронов" над Самарской областью.

Отмечается, что НПЗ в Новокуйбышевске, среди прочего, производит горючее для реактивных двигателей сверхзвуковых самолетов (Су-27, Ту-22МЗ и других, которые военные преступники используют для ракетных ударов ударов по Украине).

Прогремела серия взрывов: раскрыты подробности атаки дронов ГУР на НПЗ в Самарской области. Видео

Он является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов Самарской группы НК "Роснефть", его проектная мощность составляет более 8,8 млн тонн нефти в год.

Прогремела серия взрывов: раскрыты подробности атаки дронов ГУР на НПЗ в Самарской области. Видео

Новокуйбышевский НПЗ был дважды атакован год назад тоже в марте.

Прогремела серия взрывов: раскрыты подробности атаки дронов ГУР на НПЗ в Самарской области. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 марта дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в Ленинградской области РФ. В результате операции был поврежден по меньшей мере один из резервуаров с топливом.

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