Был поврежден по меньшей мере один из резервуаров: новые детали атаки ГУР на НПЗ в Ленинградской области

В Главном управлении разведки Минобороны Украины раскрыли подробности атаки по нефтеперерабатывающему комплексу в Ленинградской области. В результате операции был поврежден по меньшей мере один из резервуаров с топливом.

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В этот раз целью украинских БПЛА стало предприятие "Киришнефтеоргсинтез" в Киришском районе Ленинградской области России. Об этом OBOZ.UA сообщили проинформированные источники.

Очередной удар по нефтеперерабатывающим мощностям страны-агрессора России был нанесен в ночь на 8 марта. По информации в местных пабликах, взрывы на объекте прогремели около шести утра.

Источники сообщают, что в результате атаки был поврежден, по меньшей мере, один из резервуаров предприятия. Информацию об атаке подтвердили местные власти в Ленинградской области.

"Не смотря ни на что, Главное управление разведки продолжает демонтировать углеводородную отрасль агрессора, лишая российскую военную машину ее "кровеносной системы", – отметил источник.

"Кирешнефтеоргсинтез" является значимым предприятием нефтеперерабатывающей отрасли Ккремля и участвует в обеспечении российской оккупационной армии. НПЗ в городе Кириши производит различные марки бензина и дизельного топлива, керосин, аммиак, мазут, техническую серу, серную кислоту и бензол.

Напомним, сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины в ночь на 6 марта провели спецоперацию в Воронеже. В результате этой операции был выведен из строя тепловоз, осуществлявший перевозки вооружения и военной техники из военных предприятий РФ на оккупированные территории Украины.

Ранее сообщалось, что вечером 7 марта дроны атаковали Брянскую область России. Их целью было предприятие "Консервсушпрод" в городе Стародуб, где производят сухпайки для российской оккупационной армии.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 марта украинские дроны атаковали ряд важных объектов оккупантов на территории РФ. В частности, под ударом оказалась нефтеперекачивающая инфраструктура захватчиков, задействованная в обеспечении путинской армии.

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