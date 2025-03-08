Были слышны взрывы: дроны атаковали НПЗ в Ленинградской области, власти заявили, что идет 'ликвидация последствий'

В ночь на 8 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в городе Кириши Ленинградской области. В результате ударов повреждена конструкция одного из резервуаров.

Видео дня

Местные чиновники заявили, что все БПЛА якобы были уничтожены. Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выдал, что при падении "обломков" повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Чиновник заявил, что оперативные службы ликвидируют последствия" обстрела НПЗ. По легенде губернатора, один из беспилотников был сбит на подлете, а второй – над территорией предприятия.

Местные жители пожаловались, что несколько взрывов в районе завода были слышны около 6:00 утра. По информации российских властей, жертв в результате атаки нет.

НПЗ в городе Кириши производит различные марки бензина и дизельного топлива, керосин, аммиак, мазут, техническую серу, серную кислоту и бензол.

Напомним, вечером 7 марта дроны атаковали Брянскую область России. Их целью было предприятие "Консервсушпрод" в городе Стародуб, где производят сухпайки для российской оккупационной армии.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 марта украинские дроны атаковали ряд важных объектов оккупантов на территории РФ. В частности, под ударом оказалась нефтеперекачивающая инфраструктура захватчиков, задействованная в обеспечении путинской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!