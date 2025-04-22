Прогремело более 400 взрывов: россияне почти 200 раз за сутки обстреляли Сумщину и убили человека

Оккупационные российские войска в понедельник, 21 апреля, 189 раз обстреляли пограничные с государством-агрессором населенные пункты в Сумской области. В Эсманской громаде враг убил мирного человека.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Сумской областной военной администрации. Всего оккупанты за сутки обстреляли 16 громад, всего прогремело 410 взрывов.

На Эсманскую громаду российские захватчики сбросили 11 мин, 16 раз били с артиллерии, сбрасывали ВОГи, атаковали населенные пункты FPV-дронами. В результате обстрелов погиб один гражданский человек, поврежден частный жилой дом.

В целом обстрелам подверглись Сумская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Чупаховская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Свеская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Ямпольская громады.

Военные страны-агрессора бивали по Смщине КАБами, артиллерией, минометами, FPV-дронами и другими видами БПЛА, сбрасывали ВОГи. Также зафиксированы обстрелы из реактивных систем залпового огня.

В результате атак есть повреждения частных жилых домов.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска вечером в понедельник, 21 апреля, массированно атаковали Одессу ударными дронами типа Shahed-136 . Враг попал по жилой застройке в густонаселенном районе, в результате ударов было зафиксировано несколько пожаров. Пострадали три человека.

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