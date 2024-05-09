'Прогресс России ограничен': главный генерал НАТО заверил, что Украина может победить в войне

Российские войска имеют продвижение на фронте в Украине, однако прогресс оккупантов ограниченный. Украина все еще может победить в этой войне, для этого ей нужна более активные поставки вооружения от Запада.

Об этом сказал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью VRT в среду, 8 мая. По его словам, успех россиян нельзя назвать стратегическим.

"Для Украины еще не поздно. Россияне добились прогресса, но он все еще весьма ограничен и не является стратегическим", – сказал топ-чиновник НАТО.

Бауэр признал, что пауза в поставках вооружения Украине, в частности от США, имела последствия для украинцев на поле боя. Однако самое важное сейчас – то, что поставки возобновились. Однако Западу стоит активизироваться в вопросе вооружения, поскольку его запасы заканчиваются.

"Самое главное, что мы продолжаем отправлять помощь. И чем дольше длится война, тем сложнее становится. Многие страны уже два года поставляют оружие и боеприпасы из собственных запасов, но они не бесконечны. Мы можем сделать две вещи: еще глубже изучить наши собственные поставки и заставить оборонную промышленность производить гораздо больше и быстрее", – сказал военный.

По его прогнозам, понадобится не менее года, чтобы добиться увеличения производства вооружения на Западе.

"Нам придется преодолеть этот период, чтобы Украина могла подготовиться к следующему контрнаступлению. Но это будет непросто. В стране находятся около 450 тысяч россиян на оккупированных территориях", – сказал Бауэр.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что война в Украине не может закончиться на поле боя. По его мнению, даже если Силам обороны удалось бы отогнать россиян к границе, это не положило бы конец войне.

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