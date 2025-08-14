'Проходили первую линию и бежали дальше': в ВСУ назвали численность оккупантов, которые прорвались под Добропольем

Российские оккупанты под Добропольем провели "прорыв" малыми группами, после чего объединились в две большие группы с десятком человек каждая. То есть, сил, чтобы закрепиться на этой территории, у них нет.

Это "не такой большой прорыв, как могло показаться", уверяют украинские защитники. В частности, это рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

По его словам, подобную тактику захватчики испытывали на Купянщине, когда преодолевали реку Оскол. Сейчас вместо реки они преодолевали украинские позиции.

Как это происходило

"Когда они переходили первую линию украинских защитных сооружений, это были малые группы по несколько человек. Далее они накапливались непосредственно за первой линией, пытались объединяться в большие структуры, потом уже они совершали какие-то действия, в частности, пытались прорываться дальше в направлении Доброполья", – рассказал спикер ОСУВ.

Он подчеркнул, что после объединения оккупанты под Добропольем "имеют две большие группы на десятки человек каждая".

"Это не такой большой прорыв, как могло показаться, но это составляет определенную проблему, на ликвидацию которой надо было бросить определенные усилия", – пояснил Виктор Трегубов.

Украинский военный отдельно отметил, что хотя оккупанты "и сейчас там есть", "те силы, которые зашли, физически не могли бы взять всю эту территорию".

"Их даже оттуда не выбивали, они просто пошли дальше под Доброполье. Это и было целью инфильтрации: когда они инфильтруются, они проходят первую линию и бегут дальше, не закрепляются", – уточнил он.

Что сейчас происходит на направлении

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас ситуация на Добропольском направлении постепенно стабилизируется. Силы обороны Украины продолжают уничтожать вражеские группировки, уверяет спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

В регионе действуют подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" совместно со смежными формированиями, они наносят российским войскам значительные потери. Только за последние двое суток в зоне ответственности корпуса ликвидирован 151 оккупант, более 70 – ранены, еще 8 – взяты в плен.

Что предшествовало

Согласно анализу специалистов DeepState, захватчики заметно продвинулись в тактической полосе на северном фланге Покровского направления – примерно на 10 км за два дня. Аналитики считают, что в указанных районах есть новые тяжелые инженерно-фортификационные сооружения с качественными инженерными заграждениями и позиции взводов и рот, "которые враг спокойно обходит, а в дальнейшем займет и использует для своей обороны".

После сообщений о продвижении захватчиков между Добропольем и Дружковкой главком ВСУ Александр Сырский решил выделить дополнительные силы и средства для усиления устойчивости обороны на Покровском направлении.

