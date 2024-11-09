Произошел повторный взрыв, горит цех по производству пороха: появились новые подробности ночной атаки дронов на химзавод в Тульской области. Фото

Во время ночной атаки дронов на химический завод в Тульской области России получил серьезные повреждения Алексинский химкомбинат, специализирующийся на производстве пороха. Комбинат атаковали по меньшей мере 13 беспилотников, что привело к значительным разрушениям и пожару.

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Персонал предприятия срочно был эвакуирован. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.

"Ночью по химкомбинату прилетело по меньшей мере 13 беспилотников. Из-за выброса кислот сейчас дымит оранжевым цветом ключевая цель - цех по производству пороха", – сообщил источник.

В 13:10 на объекте произошел повторный взрыв, который привел к возгоранию химических материалов, и завод был остановлен. Работников оперативно эвакуировали.

Кроме того, подтверждено повреждение Алексинской ТЭЦ, где пострадала высоковольтная линия электропередач напряжением 110 кВ.

Ранее стало известно, что в ночь на субботу, 9 ноября, дроны СБУ и ССО нанесли удар по Алексинскому химическому комбинату в Тульской области России, являющемуся важным объектом российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Предприятие, входящее в состав корпорации "Ростех", производит боеприпасы, прах и другие материалы для нужд российской армии.

По словам источника в СБУ, такие атаки являются частью стратегии по поражению объектов, поддерживающих войну России против Украины. Удары по складам, военным базам и производственным предприятиям, обслуживающим российскую армию, значительно снижают возможности РФ для дальнейших военных действий.

Стоит отметить, что официально местные власти поражение завода не признали: губернатор Тульской области Дмитрий Миляев уверяет, что все закончилось выбитым стеклом в одном из частных домов.

Напомним, в ночь на 8 ноября в российском Саратове ГУР провело спецоперацию, атаковав местный НПЗ. Известно, что дроны попали в нефтеперерабатывающую установку и резервуары.