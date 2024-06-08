Произошла половина всех боевых столкновений: в Генштабе назвали два самых горячих направления фронта

С начала текущих суток на фронте произошло 67 боевых столкновений между российскими оккупационными войсками и украинскими защитниками. Причем, более половины из них на Покровском и Кураховском направлениях.

Силы обороны Украины успешно сдерживают напор врага и наносят ему потери. Об этом говорится в сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На Купянском направлении наши воины отразили семь атак захватчиков, и один бой продолжается вблизи Синьковки. Российские террористы нанесли авиаудары по населенным пунктам Степная Новоселовка и Купянск, сбросив четыре управляемых авиабомба на каждый из них, а также обстреливали Новоегоровку НАРами.

На Покровском направлении враг предпринял 27 попыток прорвать нашу оборону, из которых 19 были отбиты. Боевые столкновения продолжаются в районах Новоалександровки, Новопокровского и Новоселовки Первой. Потери противника в этом направлении составляют 134 погибших и 175 раненых. Уничтожены четыре артиллерийские системы и четыре автомобиля, а также поврежден танк, миномет и семь автомобилей.

В Кураховском направлении, в районах Красногоровки и Георгиевки, украинские воины отбивают пять атак противника. В общей сложности россияне предприняли 10 попыток продвинуться вперед, во время которых потеряли 30 человек убитыми и ранеными. Подробная информация еще уточняется. Наши воины уничтожили вражескую пушку, два автомобиля, танк, инженерную машину разграждения и две бронированные боевые машины.

На Времивском направлении враг безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение в районах Старомайорского и Заветного Желания, нанеся авиаудары четырьмя КАБами по району Елизаветовки.

В других направлениях фронта изменений не наблюдается.

Напомним, накануне, 7 июня, украинские воины отменяли 1210 оккупантов и 199 единиц техники в сутки.

В частности, уничтожены 9 танков и 9 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 1 средство ПВО и 59 БПЛА оперативно-тактического уровня, 7 крылатых ракет, 68 единиц автомобильной и 10 специальной техники.

Потери в живой силе в российской армии к утру 8 июня превысили 517 тысяч человек.