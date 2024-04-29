"Проклятая война продолжает уносить жизнь": в боях за Украину погиб защитник из Херсонщины. Фото
Война, начатая государством-агрессором Россией, унесла жизни еще одного украинца, вставшего на защиту государства в рядах Вооруженных Сил. В боях с российскими оккупантами погиб житель города Берислав Херсонской области Владимир Стародубец.
Герою навсегда останется 45 лет. Об этом сообщили в Прилесненском Обществе.
"Проклятая война продолжает уносить жизни наших защитников. 27 апреля во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб старший солдат Стародубец Владимир Петрович, 1978 г.р., житель города Берислав Херсонской области", – говорится в сообщении.
Во время полномасштабного вторжения Владимир вместе с семьей вынужден был покинуть родной край и нашел убежище в Городке. Чувствуя ответственность перед своей страной, он встал на защиту Украины, оставив своих близких.
"Всем миром низко склоняем головы в скорби и глубоко разделяем боль потери с родными и близкими. Низкий поклон воину-защитнику! Герои не умирают!" – отметили в Громаде.
Время проведения военного в последний путь и дата захоронения будут объявлены дополнительно.
Напомним, 24 апреля в боях в Донецкой области оборвалась жизнь 24-летнего защитника Андрея Данцевича из Тернопольской области. Молодой воин защищал Украину в рядах 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".
Как сообщал OBOZ.UA, выполняя боевое задание на фронте в Донецкой области, героически погиб воин Виктор Середюк из Волыни. Отец четырех детей с первых дней полномасштабной войны добровольно ушел защищать свою семью и страну от агрессора.
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