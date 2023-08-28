'Проклятая война забирает лучших': на Волыни простились с молодым воином, погибшим в Запорожье. Фото

На Волыни простились с 22-летним воином Валентином Литвинчуком, погибшим в Запорожье. Тело Героя привезли домой 26 августа.

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О похоронах защитника сообщили на Facebook-странице Зимновской территориальной общины, откуда родом защитник. Сообщается, что военный погиб при невыясненных обстоятельствах.

Как отметили в общине, Валентин Литвинчук 2001 года рождения проживал в селе Яковичи Владимирского района. На войне он был старшим солдатом, старшим механиком-водителем горно-штурмовой роты воинской части А1778.

"Проклятая война забирает лучших. Спи спокойно наш герой, память о тебе вечна!" – написали в общине и выразили соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Напомним, что, защищая Украину на восточном фронте, в бою с врагом погиб молодой воин ВСУ Дмитрий Марчук из Волынской области. Его жизнь оборвалась в День Независимости. Защитнику было всего 25 лет.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области на войне против российских оккупантов 7 августа погиб 35-летний младший сержант Артем Журавель. Воин был родом из города Каменское Днепропетровской области.

Также на фронте погиб 21-летний нацгвардеец Николай Федик из города Тисменица в Прикарпатье. Он был младшим сержантом, командиром отделения.

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