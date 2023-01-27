Пропаганда РФ может использовать решение НКРЭКУ о штрафах энергетиков для дестабилизации, — Кучеренко

Решения НКРЭКУ о штрафах для украинских энергетиков могут сыграть на руку российской пропаганде и использовать пятую колонну для дастабилизации ситуации в стране.

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Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко на заседании комиссии.

"В обществе нагнетается нарратив: там в энергетике воруют электроэнергию и экспортируют ее куда-то, и обманывают нас всех. И вот, поверьте, я это чувствую. Это же массовые пятые колонны это раздувают. Поэтому в этой ситуации мы должны понять, мы не имеем права сегодня наносить вред репутации героев энергетического фронта", - заявил Кучеренко и призвал НКРЭКУ воздержаться от практики обвинений в адрес энергетиков и наложения на них штрафов за отключение света.

Он подчеркнул, что ситуация в энергосистеме из-за вражеских террористических атак действительно сложна. И любые необдуманные решения органов государственной власти, направленные против энергетиков могут иметь негативные последствия.

"Я не хочу, чтобы мы сегодня работали против авторитета энергетики украинского и против авторитета независимого регулятора", - отметил депутат.

Напомним, 26 января россия нанесла очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки начались проблемы с электроснабжением на юге Украины, в частности в Одессе, из-за чего в Одесской области были применены графики аварийных отключений света.

Последние две недели НКРЭКУ начало штрафовать облэнерго за отключение света в условиях дефицита электроэнергии.