Пропаганда запустила фейк о наступлении на Украину по трем направлениям: появилось опровержение

Российская пропаганда пытается использовать американские СМИ для распространения ложных сведений о войне в Украине. В частности, в издании The Daily Beast появилась статья о якобы наступлении российских террористов на Украину по трем направлениям.

Видео дня

Более того, в статье был использован выдуманный "комментарий" главы Фонда государственного имущества Украины Рустема Умерова. Об этом он рассказал у себя в Facebook.

В пропагандистской статье шла речь, что российские войска в феврале якобы совершат наступление на Украину сразу по трем направлениям. В материале якобы от имени Умерова говорилось, что "Украине угрожают по многим направлениям". При этом не уточняется, о каких именно направлениях идет речь.

Не удивительно, что кремлевские СМИ сразу же распространили эту статью для потребителей российской пропаганды. Фейковую информацию тиражировали различные издания и пропагандистские Telegram-каналы.

В свою очередь Умеров заявил, что никаких прогнозов и предвидений во время разговора с изданием Daily Beast он не делал. Также он отметил, что в издании оперативно отреагировали на ошибку и написали корректную формулировку высказывания.

Напомним, российские спецслужбы готовят массированную информационно-психологическую операцию против Украины. Ее целью является подрыв доверия к нашему государству со стороны западных партнеров.

Ранее американский телеканал СNN в своей печатной версии сделал серию публикаций, ссылаясь на слова безымянного украинского солдата о критической ситуации в Соледаре и якобы неминуемой сдаче города.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандисты запустили очередной фейк о якобы массовом участии в войне в Украине "польских наемников". В Варшаве отреагировали на этот вброс, отметив, что таким образом РФ хочет изобразить Польшу как разжигателя конфликта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!