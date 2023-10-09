Пропагандист из РФ хотел надругаться над Израилем, но феерически оконфузился: на кадрах был российский танк Т-90М. Видео

Российский "военкор" с пула пропагандистов Андрей Руденко оконфузился, пытаясь поиздеваться над армией Израиля, которая борется с боевиками ХАМАС. Он выдал уничтожение российского танка "Прорыв" за израильский "Меркава".

Свой пост блогер сопроводил кадрами того, как бронетехника армии РФ пылает на украинской земле после удара от ВСУ. Его разоблачил и пристыдил украинский журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как хваленая разработка российского ВПК – танк Т-90М "Прорыв" – выкручивается среди украинских поля и леса, пытаясь производить выстрелы. А потом вспыхивает яркой "бавовной" от удара Сил обороны. Причем вместе с экипажем.

Руденко, которого Казанский назвал "умственно отсталым" выдал это видео за подрыв израильского танка "Меркава". Так он лишь поглумился над гибелью танкистов российской армии.

Видео дня

Примечательно, что так называемого военкора пристыдили даже россияне, упрекнув за то, что он выдает себя знатоком "СВО", а сам не может отличить модели военной техники.

"И все это ради лживого вброса о том, что ХАМАС якобы воюет оружием из Украины. Воистину, нет ничего более жалкого и позорного, чем российский военкор", – подчеркнул Казанский.

При этом он отметил, что видео эпичное. Ведь российский танк разнесло вместе с экипажем, а это гарантия того, что еще нескольких оккупантов повезут в РФ "в закрытых цинковых ящиках".

Как сообщал OBOZREVATEL, с нападением палестинских боевиков на Израиль пропаганда РФ начала распространять фейки, якобы ХАМАС получил оружие от Украины. Так Кремль пытается создать Киеву образ, который "сочувствует террористам и помогает им совершать зверства" на территории суверенного государства.

Ранее в Институте изучения войны предупреждали, что страна-агрессор обязательно воспользуется атакой ХАМАС на Израиль ради продвижения своих информационных операций против Украины и Запада. В частности, Москва постарается таким образом добиться уменьшения западной поддержки Киева в войне с РФ.

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