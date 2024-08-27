Пропагандисты признались, что Россия специально ударила по журналистам Reuters в Краматорске

Россия вечером 24 августа ударила по отелю в Краматорске Донецкой области: пострадали западные журналисты, один сотрудник агентства Reuters погиб. После этого российские пропагандисты признали, что удар по гражданскому объекту оккупанты нанесли умышленно.

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Журналистов, кичится приближенный к минобороны РФ Telegram-канал "Два майора", решили убить за "незаконное пересечение государственной границы России", которую полоумное руководство государства-агрессора "прочертило" по админгранице украинской Донетчины. На "явку с повинной" обратил внимание журналист Денис Казанский.

"Популярный российский милитари-канал "Два майора" признал, что Россия намеренно ударила по журналистам агентства Reuters в Краматорске. Удар был нанесен по гостинице, где жили журналисты. Как минимум один сотрудник агентства - британец Райан Эванс погиб. Еще двое – в тяжелом состоянии в больнице", – написал Казанский.

В сообщении, о котором рассказал журналист, пропагандисты заявили, что сотрудников Reuters Россия решила убить из-за того, что они якобы "незаконно пересекли государственную границу России", приехав на Донетчину, которую российский диктатор Владимир Путин объявил "новым субъектом" государства-агрессора.

"Обнаглевшим представителям западного мира показали в действии принцип неотвратимости наказания", – не скрывают людоедской сущности РФ пропагандисты.

Примечательно, что в признании бессмысленного кровавого террора, которым РФ уже далеко не первый год занимается на украинской земле Z-каналы не видят ничего предосудительного. Они напротив гордятся преступлениями своего государства.

"Канал "Два майора" имеет более миллиона подписчиков и является рупором министерства обороны России. Как видим, никто даже не пытается делать вид, что удар по журналистам Reuters был случайностью. Наоборот, даже гордятся, что "уничтожили представителя западного мира", – подчеркнул Казанский.

Бурно радуются теракту и другие российские пропагандисты. Они публикуют фото пресс-карты Раяна Эванса, тело которого нашли под завалами уничтоженного отеля, и рассказывают о том, что там располагалось "место дислокации иностранных наемников".

"В дополнение к информации уважаемых "Двух майоров" об уничтожении журналиста Reuters — в результате удара по месту дислокации иностранных наёмников на территории гостиницы "Сапфир" в Краматорске ранения получили ещё несколько журналистов международного агентства Reuters, которые незаконно пересекли государственную границу РФ и пребывали в нарушении закона на российской территории", – пишут будущие фигуранты военного трибунала, ведущие Telegram-канал "Донбасский партизан".

Также они самозабвенно перечисляют имена других представителей западных СМИ, которые, по версии российской пропаганды, были не журналистами, а теми самыми "иностранными наемниками". В воспаленных мозгах оккупантов то, что Украина выдала сотрудникам зарубежных СМИ пресс-карты для работы в прифронтовых районах нашей страны, "нарушает законодательство РФ и не имеет юридической силы".

Особенно радуются пропагандисты тому, что вследствие российского удара пострадал Алексис Влассофф. Он, фантазируют военные преступники, "возглавлял группу", а также "является отставником ВС Франции и имеет отношение к деятельности Французского легиона".

Кроме того, пропагандисты приплели к военному преступлению РФ также "государственный переворот 2014 года", по их мнению, акт российского террора каким-то образом оправдывает, что среди иностранных журналистов пребывал украинский фотограф и оператор Иван Любиш-Кирдей, работавший в центре Киева во время Революции Достоинства и чудом вместе с коллегами вырвавшийся из Иловайского котла в 2014-м.

Ликуют по поводу удара по гостинице в Краматорске и официальные СМИ. К примеру, "Аргументы и факты" разродились целой статьей, посвященной этому военному преступлению России. Текст пестрит характерными для нынешней российской "журналистики" пассажами о "мешках с трупами", которые "поедут в Европу", о "базе наемников" в обычной гостинице, "десятках уничтоженных и раненых боевиков", а также одами "отработавшему по высшему разряду ОТРК "Искандер". Отель они стыдливо именуют "военным объектом".

Напомним, вечером 24 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по отелю в Краматорске Донецкой области. Поисково-спасательные работы на месте прилета продолжались почти сутки. К вечеру 25 августа под завалами нашли тело погибшего мужчины: он оказался 40-летним гражданином Великобритании, сотрудником Reuters Райаном Эвансом.

По состоянию на 17 августа известно также о восьми пострадавших сотрудниках западных СМИ, среди них – известный украинский фотожурналист Иван Любыш-Кирдей, сотрудничающий с Reuters. Он оказался недалеко от эпицентра взрыва, из-за чего получил многочисленные травмы.