Прошел ад войны, а погиб дома от российской ракеты: что известно о военном Андрее Притуле, которого убила Россия в Полтаве

В Полтаве 1 февраля во время попадания российской ракеты в жилой дом погибла семья – военный Андрей Притула и его супруга Наталья Притула. Мужчина воевал в АТО, с февраля 2022 года пошел на фронт, но чуть больше месяца назад демобилизовался и собирался выходить на работу на мебельную фабрику.

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Воевал в АТО и был ранен

40-летний Андрей Притула чуть больше месяца назад демобилизовался. Он воевал с первых дней полномасштабного вторжения РФ, защищал Украину. Своим близким никогда не рассказывал подробности о том, где воюет и как. Только часто повторял: "тут ад".

Теперь ему дали целый год отдыха из-за того, что его родной брат в июне прошлого года пропал без вести на поле боя. Брат успел прослужить всего лишь несколько месяцев – его мобилизовали весной.

Андрей три недели пробыл дома у мамы в селе Добряничи Перемышлянского района Львовской области. Помогал ей по хозяйству, поскольку женщина серьезно больна.

"Мама Андрея сильно заболела после того, как он пошел воевать первый раз еще в АТО в 2014-м году. Там он был сильно ранен, даже горел. Мама перенесла стресс, и у нее обнаружили сахарный диабет, она на инсулине живет. А тут еще один сын пропал на войне", – рассказывает OBOZ.UA родственница семьи Галина Мыкытив.

Потом Андрей поехал домой в Полтаву и вскоре должен был выйти на работу на мебельную фабрику, но так и не успел.

Погиб он вместе со своей супругой Натальей, с которой они прожили в браке примерно десять лет. Женщина работала швеей на фабрике "Ворскла".

Был надеждой и опорой для мамы

Мама не знала, что Андрей с Натальей погибли в этом доме. Адреса нигде не сообщали, а по видео дом никто не узнал. У Натальи родителей нет, а сестра живет в Киеве. Мама два дня пыталась до них дозвониться, но никто не поднимал трубку.

И только через два дня от городского совета сообщили, что Андрей Притула с женой погибли.

До того как пойти воевать в АТО, Андрей учился, в Перемышле окончил училище, получил профессию сварщика. Он также отслужил срочную службу в летных войсках.

А затем ездил на заработки в Киев, Херсон, занимался сельским хозяйством в своем селе.

"Их четверо детей у мамы – три брата и сестра. Отец у них давно трагически погиб, его затоптали кони, поэтому мама растила их сама. Андрей был старшим в семье, надежда и опора для мамы. Теперь она фактически потеряла двоих сыновей, хотя мы надежды не теряем, что брат все-таки жив и найдется", – говорит Галина.

Андрея Притулу похоронят в родном селе Добряничи на Львовщине. Наталью же сестра хочет похоронить рядом с ее мамой в Полтаве.