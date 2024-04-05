Прошли испытания на полигоне: в Украине разработали машину для разминирования MV-4. Фото

Украинские спасатели продолжают осваивать технику для разминирования отечественной сборки. Легкая разминировочная машина DOK-ING MV-4 прошла испытания на полигоне.

Об этом сообщают в пресс-службе правительства. Как уточнили в Министерстве экономики, машина собрана и частично локализована в Украине.

"Впервые испытания проводились в соответствии с разработанным Министерством экономики Украины и утвержденным Кабмином проектом по осуществлению обязательной сертификации механизированных средств разминирования", – отметили в ведомстве.

Кроме того, сообщается, что MV-4 прошла испытания на трех типах грунтов (песок, гравий, чернозем), участках с густой растительностью, а также испытания на живучесть – серию подрывов около 600 граммов в тротиловом эквиваленте.

"После испытаний будет проведена процедура сертификации", – подчеркнули в Минэкономики.

Как стало известно, крупноузловый сборник машины разминирования MV-4 осуществляет украинское предприятие А3tech, сотрудничающее с хорватской фирмой-производителем DOK-ING с 2020 года.

Доля локализации в машине, проходившей испытание, составила 15%. В частности, украинские специалисты изготовили рабочий вал и элементы рабочего органа машины. До конца года производители планируют довести уровень локализации до 25-30%.

"Локализация и масштабирование производства позволят не только производить, обслуживать и оперативно ремонтировать машины DOK-ING в Украине, но и создать дополнительные рабочие места. А это и развитие нашей экономики, и увеличение возможностей для гуманитарного разминирования", – подчеркнула первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Кроме того, по ее словам, потенциальные зарубежные инвесторы получат сигнал о том, что в Украине реально можно реализовывать проекты даже, несмотря на войну, которую начала Россия.

Справка

MV-4 – легкая роботизированная машина разминирования и обезвреживания взрывоопасных предметов. Благодаря низкому профилю и прочной конструкции устойчива к детонациям противопехотных мин и неразорванных боеприпасов. MV-4 может выдержать взрыв противотанковой мины.

В час машина может разминировать территорию площадью до 1500 м2. Управляется пультом дистанционного управления, радиус действия которого – до 1500 метров. Всего в мире работает 300 систем MV-4, а в Украине работают специалисты ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, саперы Сил поддержки ВСУ с начала 2024 года изъяли и обезвредили более 7,5 тыс. взрывоопасных предметов. Для этого были проверены около 23 тыс. га полей, более 1 тыс. га лесов и 71 км дорог.

Искусственный интеллект также поможет Украине в гуманитарном разминировании территорий. Соответствующее соглашение было подписано в Лондоне с технологической компанией Palantir, специализирующейся на аналитике обширных данных.

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