Восстановление Украины начинается с разминирования: в Генштабе показали работу инженерных подразделений ВСУ. Фото

Саперы Сил поддержки ВСУ с начала 2024 года изъяли и обезвредили более 7,5 тыс. взрывоопасных предметов. Для этого было проверено около 23 тыс. га полей, более 1 тыс. га лесов и 71 км.

Об этом сообщает Служба по связям с общественностью. Отмечается, что инженерные подразделения в первую очередь разминируют территории областей, где продолжаются боевые действия, в частности, Херсонской, Донецкой, Запорожской и Харьковской.

Как уточнили в Генштабе, в целом с начала широкомасштабного вторжения России в Украину группами разминирования Командование Сил поддержки ВСУ обследовано:

– 473,835 км дорог;

– более 40 687 га сельскохозяйственных угодий;

– 1087,799 га лесных массивов.

- изъято и обезврежено 161 034 взрывоопасных предмета.

Напомним, 11 марта стало известно, что в Херсонской области на российской мине подорвался 24-летний мужчина. А за несколько дней до того, 8 марта, в Херсонской области взорвался обрабатывавший землю тракторист.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект поможет Украине в гуманитарном разминировании территорий. Соответствующее соглашение было подписано в Лондоне с технологической компанией Palantir, специализирующейся на аналитике обширных данных.

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