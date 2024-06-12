'Прошу не искать 'зрадоньку': Плетенчук покинул пост спикера Сил обороны юга и назвал причину

Капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук сообщил, что завершил командировку как руководитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга. Теперь он возвращается к обязанностям спикера Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Об изменениях Плетенчук сообщил в своем Facebook вечером 11 июня. "Прошу не искать никаких двойных смыслов или "предательства". Свой функционал в качестве "кризисного менеджера" я выполнил и вернулся к исполнению обязанностей представителя ВМС ВСУ", – написал он.

Плетенчук поблагодарил высшее руководство "за доверие и возможность получить новый руководящий опыт", а также выразил благодарность своей команде.

"Вы настоящие профи! 177 эфиров, 15 брифингов, 19 интервью и несколько кадровых перестановок, изменение политики взаимодействия и диалог – таковы для меня были эти 45 суток", – говорится в публикации.

Напомним, к Плетенчуку спикером Сил обороны юга Украины была полковница Наталья Гуменюк. 19 апреля ее уволили с этого поста, не назвав причины.

Прежде более 140 представителей СМИ обратились к высшему военному руководству с требованием заменить спикера Сил обороны юга на "более компетентное лицо", а Гуменюк "не допускать к какому-либо управлению коммуникациями".

Плетенчук приступил к выполнению новых обязанностей с 22 апреля.

На прошлой неделе стало известно, что Наталья Гуменюк стала заместителем начальника управления коммуникаций ОК "Юг". По данным источников OBOZ.UA, на новую должность Гуменюк продвинула бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр, которая сейчас занимается коммуникациями главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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