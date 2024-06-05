Наталья Гуменюк получила новую должность после громких скандалов: кто ее "продвинул" и почему это повышение

Наталья Гуменюк стала заместителем начальника Управления коммуникаций Оперативного командования "Юг". Она отметила, что назначение офицера на должность – это закрытая информация, и добавила, что в ее обязанности входит все, что касается коммуникаций.

Как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, на новую должность Гуменюк продвинула бывший заместитель министра обороны Анна Маляр, которая сейчас занимается коммуникациями главкома Александра Сырского. Новая должность Гуменюк – это, по сути, повышение, поскольку она более высокого ранга, чем та, которую военнослужащая занимала раньше.

"Я сейчас на должности заместителя начальника Управления коммуникаций Оперативного командования "Юг". В мои полномочия входит все, что касается коммуникаций ОК "Юг", – сказала Гуменюк в комментарии "Детектор медиа".

С должности спикера Объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" ее уволили 19 апреля. Причину увольнения там не назвали.

Прежде более 140 представителей украинских СМИ обратились к высшему военному руководству страны с требованием заменить спикера Сил обороны юга на "более компетентное лицо", а Гуменюк "не допускать к какому-либо управлению коммуникациями". Издание "Детектор медиа" писало, что заявление с таким требованием журналисты отправили на имя главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича и министра обороны Рустема Умерова.

Напомним, ранее Маляр попала в скандал, скомпрометировав военнослужащих, чем довела до слез депутата Инну Совсун. Ее муж служит в армии с самого начала полномасштабного вторжения России.

В ходе обсуждения вопроса демобилизации военных ВСУ чиновница заявила, что военнослужащие перед тем, как идти воевать, должны были ознакомиться с Конституцией. Она отметила, что в документе указано, что демобилизация невозможна заранее и воевать нужно будет до окончания военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Начальником Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины вместо Гуменюк стал капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук. До этого назначения капитан третьего ранга был представителем Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

– 9 мая президент Владимир Зеленский вернул Дмитрия Герегу на должность командующего Силами поддержки ВСУ. После его увольнения с той же должности прошло всего два месяца.

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