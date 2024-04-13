Маляр посоветовала воинам на фронте читать Конституцию и объяснила, почему демобилизация сейчас невозможна. Видео

В ходе обсуждения вопроса демобилизации военных ВСУ бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр высказала мнение, что военнослужащие перед тем как идти воевать должны были ознакомиться с Конституцией. Она отметила, что в Конституции указано, что демобилизация невозможна заранее и что воевать нужно будет до окончания военного положения.

Об этом Маляр заявила в эфире программы "Новий відлік" на канале "Суспільне". Слова бывшей заместительницы министра обороны довели до слез депутатку Инну Совсун, чей муж служит в армии с начала полномасштабного вторжения России.

Анна Маляр объяснила, почему из закона о мобилизации был исключен пункт по демобилизации военных ВСУ. Она отметила, что ежемесячно российские войска принимают на контракт около 30 тысяч человек и, кроме того, осуществляют скрытую мобилизацию, что может привести к набору еще 300 тысяч военных. По оценкам, к осени противник сможет сформировать очень мощные силы, значительно превышающие наши возможности.

Именно поэтому идет ротация военнослужащих, чтобы не взорвать нашу боеспособность. Маляр отметила, что в сложившихся условиях, если Украина сделает демобилизацию, то мы можем просто потерять боеспособную армию.

"Военные должны были сами прочитать в Конституции и знать, что демобилизация невозможна раньше времени и что воевать нужно будет до окончания военного положения", – заявила Анна Маляр.

После этих слов народная депутатка Инна Совсун расплакалась, указав, что ее муж сейчас находится на передовой. По ее словам, за два года войны он почти не видел своих детей. Она подчеркнула, что ротация не поможет военным, которые с 24 февраля 2022 продолжают быть на передовой.

"Мой муж пошел защищать страну, вас, всех тех, кто нас сейчас смотрит. Я два года его жду. Я регулярно не сплю по ночам, так же, как сотни тысяч других женщин, ожидающих своих мужчин. Есть миллионы других мужчин, которые тоже могут воевать. У нас воюют не те, кто ушел 24 февраля, у нас воюет вся страна. Сейчас то, что вы говорите, вы перекладываете ответственность на тех, кто сделал важнейший, самый сложный момент в истории", – сказала Совсун.

Ранее в Минобороны Украины сказали, когда ждать законопроект о демобилизации. Так, первая версия отдельного законопроекта о демобилизации в Украине может быть готова в ближайшие месяцы. Документ уже в разработке.

Как сообщал OBOZ.UA, депутаты ВР Украины 11 апреля большинством голосов приняли закон о мобилизации в Украине №10449 во втором чтении. "За" проголосовали 283 парламентария. Однако норма о демобилизации была исключена из проекта закона по просьбе Кабмина.

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