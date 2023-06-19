'Просто в пух и прах': в сети показали уничтоженный воинами ВСУ склад боекомплекта под оккупированным Геническом. Видео

В сети показали, как выглядит временно оккупированное село Рыково Генического района Херсонской области, которое 18 июня посетила мощная "бавовна". Ударом по составу БК и последующей детонацией в пух и прах разнесло не только здания, где хранилось оружие, но и половину населенного пункта.

Видео дня

Апокалиптические кадры опубликовал Telegram-канал "Николаевский Ванек". На них видна улица, засыпанная щепками и обломками, разрушенные жилые дома, заборы – досталось практически каждому сооружению, расположенному неподалеку (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Сам состав БК оккупанты расположили возле железнодорожных путей в центре села – там просто выжженная земля, разрушения максимальные.

Напомним: в результате этой "бавовны" были ликвидированы 52 российских оккупанта, еще очень многие захватчики получили травмы разной степени тяжести, ампутации конечностей и т.д. Масштабы разрушений также невероятны, поскольку в месте "прилета" было очень много БК, что детонировало более 5-6 часов.

В зданиях и на территории вокруг хранилось огромное количество оружия, которое дальше развозилось на Запорожское направление, откуда оккупанты обстреливали населенные пункты Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– взрывы на складе БК прогремели утром воскресенья. На опубликованных фото был виден столб густого дыма на фоне неба цвета восхода солнца;

– впоследствии в сети появились спутниковые снимки последствий "бавовны" в Рыковом Херсонской области. На них видно, что разрушения охватили масштабную площадь выгоревшей территории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!