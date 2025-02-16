Простреливают колени за отказ идти на штурм: пленные российские военные рассказали о реалиях в их армии

Нацгвардейцы из бригады "Рубеж" недавно пополнили обменный фонд. Двое российских оккупантов сдались в плен на одном из горячих направлений.

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Россияне рассказали об ужасных реалиях российской армии, где к личному составу относятся хуже, чем к скоту, а за отказ идти в "мясные штурмы" простреливают колени и пытают. Рассказ пленных опубликован на официальных ресурсах бригады в соцсетях.

"При выполнении боевой задачи бойцами батальона "Сила Свободы" бригады "Рубеж" были взяты в плен два оккупанта. Наших воинов трудно удивить, но рассказы пленных россиян поражают даже опытных украинских бойцов", – отметили защитники, опубликовав видео с их рассказом.

Оба россиянина воевали против Украины в рядах 123 отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ. По меньшей мере, один из них, назвавшийся Михаилом Шипулиным из Краснодарского края, контракт подписал, находясь в местах лишения свободы, и попал в "Шторм-V". Говорит, единственной мотивацией для него было выйти на свободу.

Другой захватчик, назвавшийся Сергеем, до попадания в плен дезертировал из российской армии и около 11 месяцев скрывался, пока его не поймали российские военные. Далее его и еще одного "500-го" привезли в штаб подразделения, подсоединили к телам провода и пытали током. После этого обоих жестоко избили и приковали к мусорным бакам на улице, где они и ждали отправки на передовую.

Оккупанты рассказали, что командиры запугивают личный состав рассказами о жестокости украинцев, чтобы те и не думали сдаваться в плен. Их, по словам одного из пленных, убеждают, что украинцы сдавшимся в плен россиянам "забивают монтажной пеной все отверстия, насилуют, отрезают гениталии".

Однако, как свидетельствуют личные истории обоих россиян, иногда ужас реалий российской армии берет верх над страхом перед гипотетическим "пытками в плену".

Так, бывший заключенный с Кубани рассказал, что на позициях, откуда попал в плен, провел вместе с еще одним россиянином четыре дня. При этом "вторая армия мира" выдала им автомат и три рожка патронов, а также по литру воды и окопной свече на каждого. Из еды у них было немного сосисок.

Уже на второй день на позициях россияне остались без воды и, в конце концов, вынуждены были пить собственную мочу. Связи у них не было, поэтому они решили покинуть позицию.

По дороге оккупант потерял своего напарника, сам же привлек внимание украинских воинов. По нему отработали дроны и минометы, захватчик получил ранения обеих ног, но выжил. Более того: через минные поля он смог доползти до украинских позиций, где и сдался в плен.

Россияне также рассказали о том, как в российской армии наказывают тех, что отказывается идти в "мясные штурмы".

"Отказники были... Их ловили. Что я лично видел – двух человек, они были пристегнуты наручниками... Нам говорили: "Проходим мимо, не обращайте внимания". Мимо них прошли, не смотрим на них и все. Они просто стояли пристегнутыми. Что с ними происходило дальше – я лично не видел... Если на позиции боишься, старшие, я слышал, говорят: прострелю ноги. Если не хочет идти. Или... Ну, надо заставить. Надо, чтобы пошел", – говорит оккупант.

Оба пленных при этом говорят, что были поражены тем, что в плену к ним отнеслись лучше, чем относились свои же командиры. Их согрели и накормили, а также оказали медицинскую помощь. И дальше относились к ним гуманно – в отличие от того, что они видели в своей армии.

"Хотя нельзя утверждать, что такие условия типичны для всех подразделений российской армии, эти свидетельства дают представление об ужасных реалиях, с которыми сталкиваются некоторые российские солдаты", – резюмировали в бригаде "Рубеж".

Там также призвали украинцев, готовых поддержать подразделение финансово и помочь им еще эффективнее освобождать украинскую землю от российских оккупантов, донатить на Банку.

Напомним, ранее стало известно, что украинские десантники взяли в плен 9 россиян с помощью дрона с громкоговорителем. Операция продолжалась несколько дней и завершилась успешным пополнением обменного фонда.

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