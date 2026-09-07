"Противник адаптируется": в ГУР оценили угрозы, связанные с российскими атаками осенью и зимой

Украине следует готовиться к российским атакам осенью и зимой. Враг разрабатывает новые барражирующие боеприпасы, расширяет применение реактивных "Шахедов" и готовит сложные комбинированные удары, которые создают дополнительные вызовы для украинской ПВО.

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Об этом в интервью "Укринформу" рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко. Он отметил, что как руководитель разведки должен объективно оценивать ситуацию, а украинцы должны понимать возможные угрозы и готовиться к ним.

Какие цели выбирает Россия

Украинская разведка понимает, по каким целям противник планирует наносить удары, какими средствами и примерно когда это может произойти, отметил Иващенко.

Сейчас россияне пытаются ослабить военный потенциал и ударные возможности Украины. В частности, они наносят удары по местам хранения боеприпасов, а также пытаются обнаружить и поразить производственные объекты.

В то же время с приближением холодного времени года всё более актуальными для врага будут становиться энергетические объекты и тепловые станции — всё то, от чего зависит жизнь украинских городов и сел.

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"Чем ближе к холодной поре года, тем более актуальными целями станут энергетические объекты, наши тепловые станции — всё то, от чего зависит жизнь городов и сел", — отметил начальник ГУР.

Россия увеличивает применение реактивных "Шахедов"

Украинская разведка фиксирует существенное увеличение доли реактивных "Шахедов". По словам Иващенко, их количество может достигать 120, 300 или даже 500 в день.

Россияне наносят комплексные массированные удары, одновременно применяя баллистические и крылатые ракеты, барражирующие боеприпасы и дроны.

В то же время враг разрабатывает новые баллажирующие боеприпасы. Иващенко называет их чем-то средним между реактивным дроном и крылатой ракетой. Они способны развивать скорость 500–600 км/ч, а иногда — до 700 км/ч, и могут запускаться с воздушных или наземных платформ.

Речь идет о высокоточных боеприпасах, использующих искусственный интеллект и машинное зрение. Наиболее массово противник применяет "Бандероль" и "Дань-Т". Масса их боевой части превышает 130 кг, тогда как у БПЛА типа "Герань"/"Shahed" она составляет 50–90 кг.

Россия делает эти средства более автономными и менее зависимыми от внешнего управления. Это затрудняет противодействие им.

"Противник адаптируется. И наша задача — адаптироваться быстрее", — подчеркнул Иващенко.

Балистика остается одной из самых сложных целей

Именно перехват баллистических ракет является одной из самых сложных задач для украинской ПВО. Как отметил Иващенко, речь идет, в частности, об "Искандерах" и "Цирконах".

Для противодействия таким целям необходимы соответствующие противоракетные возможности и достаточное количество ракет для их перехвата.

В то же время Россия пытается создать для Украины сложную комбинированную угрозу. Во время атак враг одновременно применяет баллистические и крылатые ракеты, реактивные "Шахеды", другие ударные беспилотники и баражирующие боеприпасы.

"Система ПВО должна в один момент решать различные задачи", — пояснил начальник ГУР.

Противодействие таким ударам требует совместной работы разведки и Сил обороны. Задача ГУР заключается в разведывательном обеспечении Сил обороны и органов военного управления.

Иващенко рассказал, что разведка находится в прямом контакте с Воздушными силами: передает информацию, после чего они готовятся, ждут и сбивают средства воздушного нападения.

"В идеале именно так это и работает", – отметил он.

Отдельным вопросом остается достаточное количество ракет PAC-3 для системы Patriot, необходимых для противодействия баллистическим ракетам. Иващенко назвал это большой проблемой, над которой лично работают президент Владимир Зеленский, Офис президента, дипломаты и разведка.

"Это совместная и очень важная работа, где каждый выполняет свою часть", — подытожил начальник ГУР.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская разведка фиксирует признаки подготовки России к новой волне мобилизации. По оценке ГУР, более активные меры в этом направлении могут начаться после выборов в Государственную думу, в частности в отдаленных регионах РФ.

Начальник ГУР Олег Иващенко предположил, что российское командование может планировать дополнительный призыв около 600 тысяч человек в 2026–2027 годах — по 300 тысяч ежегодно. В то же время, по его словам, без новой мобилизации Россия в настоящее время способна в основном компенсировать текущие потери и сохранять численность своей группировки в Украине.

Как пояснил Иващенко, новые людские ресурсы понадобятся России, если Кремль решит не только сохранить нынешний масштаб войны, но и выполнять дальнейшие военные задачи. Среди них начальник ГУР назвал полную оккупацию Донецкой и Луганской областей.

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