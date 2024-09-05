'Противник более чем активный': командир батальона ударных БПЛА рассказал о ситуации на фронте. Видео

Российская террористическая армия продолжает интенсивные штурмовые действия вдоль всей линии фронта. Враг привлекает весь потенциал для проведения атак, включая бронированную технику.

Видео дня

В свою очередь украинские защитники держат оборону и формируют предусловия, чтобы была возможность выбивать россиян с занимаемых позиций. Об этом в эфире телемарафона рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

По его словам, российские оккупанты очень активны на всей линии фронта. Захватчики интенсивно атакуют позиции украинских сил, привлекая различные средства, в том числе бронетехнику.

"Ситуация остается на уровне боевых действий выше средней интенсивности, это означает, что противник более чем активный. Пытается проводить ударно-штурмовые действия с привлечением всего имеющегося потенциала, в частности, бронированной техники", – сказал Федоренко.

Также защитник добавил, что благодаря высокому уровню коммуникации и взаимодействия между подразделениями, украинские войска не допускают прорыва позиций и продолжают держать оборону.

Кроме того, бойцы ВСУ докладывают усилия не только для того, чтобы удержать позиции, но и выбить противника с занимаемых территорий.

"Силы обороны в объединенной работе, я на этом акцентирую, мы сталкиваемся с высоким уровнем коммуникации и взаимодействия между подразделениями и общим выполнением задач по уничтожение врага. Это дает возможность отбивать атаки, не допускать прорыва позиций и также формировать предусловия, чтобы была возможность выбивать противника с занимаемых позиций. По моему убеждению, Инициатива на отрезках, где мы находимся, остается на стороне Сил обороны Украины в полной мере", – отметил он.

Напомним, террористическая армия РФ ведет наступление на Торецком направлении, пытаясь захватить населенный пункт. На подступах к городу продолжаются штурмовые действия противника. На некоторых участках украинские войска были вынуждены отойти.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска сосредоточили свои усилия на наступлении на Покровск, однако их цели не ограничиваются только этим городом. Часов Яр и Торецк также являются важными направлениями для врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!