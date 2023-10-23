'Противник бросил большие силы': эксперт объяснил, почему войска РФ штурмуют Авдеевку и что это им может дать. Карта

Российская оккупационная армия активизировала наступательные действия на Авдеевском направлении по политическим мотивам. До конца текущего года государству-террористу России нужны новые "победы".

Для Украины такие действия врага опасны, потому что войска РФ бросили под Авдеевку большие силы. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, российское наступление под Авдеевкой имеет не военное, а политическое значение. До конца 2023 года руководству России нужны "победы" на фронте, поэтому оккупанты активизировались на совершенно новом направлении, где боевые действия фактически продолжаются девять лет.

"Потенциально это очень опасно для нас, потому что противник бросил сюда достаточно большие силы, продолжается наступление с двух направлений, с юга и севера. Там очень небольшие расстояния, всего 7-8 км между позициями. По военным меркам это очень мало", – объяснил эксперт.

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Также он добавил, что на Авдеевском направлении с начала полномасштабного вторжения РФ не было активных боевых действий. Благодаря этому украинские воины смогли там достаточно мощно укрепиться и построить фортификационные сооружения. Жирохов подчеркнул, что под Авдеевкой небольшое количество дорог, по которым можно наступать и войска РФ поняли это уже после начала наступления.

Военный эксперт уверен, что с военной позиции взятие Авдеевки ничего не даст врагу, потому что дальше за ней очень тяжело наступать – там вторая и третья линия фронта. В случае успеха российские войска немного улучшат свое тактическое положение и выровняют линию фронта.

"Не хотелось бы этого, но явно повторяется история с Бахмутом, когда противник пытался наносить удары с флангов, а затем все же перешел к тактике мясных штурмов, к тактике уличных боев. Фактически, только благодаря этому они смогли захватить Бахмут", – говорит эксперт.

В то же время Жирохов обратил внимание, что российские оккупанты отдают предпочтение тактической авиации на Авдеевском направлении. Это связано в первую очередь с нехваткой артиллерийских боеприпасов. К тому же огромное количество артиллерийских орудий оккупанты стянули в Запорожскую область.

"Конечно, сейчас наступает и кадровая армия, но они вынуждены использовать именно авиацию, Су-25. Кроме того, артиллерия обладает меньшей мощностью. Су-25 несут 500-килограммовые бомбы. Артиллерийские снаряды калибра 122, 155 миллиметра не наносят такого ущерба, как нужно для наступления. Так что проблема не только в том, что артиллерии мало, но и в том, что калибры артиллерии недостаточны, чтобы сломать нашу оборону на этом направлении", – заявил Жирохов.

Ранее сообщалось, что попытки ВС РФ наступать на Авдеевку привели к значительным потерям в их рядах. В частности, с начала активной фазы атак в октябре потери российской армии увеличились на 90%.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе Авдеевки Россия делала ставку на прорыв "бронетанкового кулака". Однако план по окружению населенного пункта за десять дней штурмов врагу реализовать не удалось. Продвижение оккупационных войск сейчас незначительное, а потери – колоссальные.