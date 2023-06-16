'Противник будет уничтожен': элитное украинское подразделение устраивает ночной 'ад' для оккупантов, нанося удары дронами – CNN

Элитное украинское подразделение устраивает ночной "ад" для российских оккупантов на Запорожском направлении, нанося удары дронами. Украинские защитники работают и днем, и ночью, чтобы враг был уничтожен.

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Об этом пишет CNN. Позиция украинских военных, которую посетил журналист издания, находится в заброшенной "коробке" здания.

"Подарки" захватчикам в основном доставляются ночью, поэтому небольшой экран на пульте дистанционного управления дроном является единственным источником света в укрытии, в то время как беспилотник, находящийся за несколько километров, готовится сбросить 16-килограммовую взрывчатку на российскую позицию.

"Этот момент мы называем "из Украины с любовью", – говорит старший офицер аэроразведки, подразделение которого состоит из сотрудников Службы безопасности Украины и Патрульной полиции.

Операции обычно получают зеленый свет после того, как украинские военные находят пусковые площадки, с которых атакуют российские войска. В течение дня подразделение беспилотников часами изучает возможные ночные стартовые площадки для своей миссии, а также выясняет точные координаты своей цели.

Всесторонняя подготовка включает запуск различных беспилотников-разведчиков в сторону российских позиций, а также использование дополнительных разведывательных данных от других украинских подразделений до тех пор, пока они не получат полное представление о цели.

"Разведкой выявлена ​​огневая позиция противника, которая используется для уничтожения техники сил обороны Украины. Сегодня она будет уничтожена", – отметил защитник с позывным "Банкир".

Перед запуском они едут в полной темноте, выключая фары и используя очки ночного видения, чтобы видеть дорогу и добраться до назначенного места запуска.

Они прячут свои машины и проходят несколько сотен метров пешком, пока украинские и российские силы обмениваются артиллерийскими залпами.

Вся операция тщательно спланирована, чтобы скрыть их следы и гарантировать, что их позиции останутся скрытыми от российского наблюдения и артиллерии, пока они наносят удар.

Уже на месте они готовят дрон – большой квадрокоптер украинского производства – и взрывчатку, которую сбрасывают на российские позиции. Устройство может нести полезную нагрузку до 20 кг, но иногда они делают самодельное взрывное устройство. В этот раз украинские защитники использовали с этой целью снаряд, оставленный российскими войсками, когда они бежали из Херсона.

Ночные миссии, подобные этой, до сих пор были определяющей чертой начальных этапов украинского контрнаступления, особенно в южной части страны. Украинские удары могут сотрясать здания вплоть до города Запорожье, а взрывы освещают небо, несмотря на то, что город находится примерно в 48 км от линии фронта.

Украина по-прежнему сдержанна в отношении контрнаступления и еще более сдержанна, когда речь заходит о тактических деталях ее операций по разведке и продвижению вдоль линии фронта. Но с российской стороны есть четкое убеждение, что Украина имеет явное преимущество в этой области.

Когда украинский беспилотник приближается к российской цели, миссия вступает в самую критическую фазу. Устройство громкое, и как только оно приблизится к путинским солдатам, они смогут его услышать, даже если не смогут его увидеть. Зная, что беспилотник находится в воздухе, российские солдаты попытаются его сбить, они его не видят, но стреляют в воздух.

Кроме того, российские силы могут попытаться уничтожить само подразделение, запустив в воздух осветительные ракеты, чтобы осветить всю окружающую территорию.

К счастью, в данном случае подразделение не было замечено, но были случаи, когда оно попадало под интенсивный огонь российской артиллерии.

"Это случается очень часто. Поэтому мы стараемся каждый раз менять место запуска, время, частоту радиосигнала", – говорит защитник с позывным "Марат".

Тщательное планирование миссий этого подразделения означает, что с начала полномасштабного вторжения России в прошлом году они потеряли всего четыре дрона – гораздо меньше, чем другие подразделения, которые в некоторых случаях теряют по несколько устройств в день.

Сразу после поражения цели основное внимание уделяется возвращению дрона на базу по заранее намеченному маршруту в надежде избежать противовоздушной обороны. Как только он приземляется, отряд быстро собирает все и уходит, не оставляя следов своего присутствия. На кадрах с дрона, записанных на следующий день, видно уничтоженную цель, еще одну успешную миссию.

Тем не менее, как отмечают защитники, их работа еще не сделана, пока российские войска продолжают оккупировать Украину.

"Мы действительно хотим отомстить за все зло, которое они нам причинили", – подчеркнул "Банкир".

Следует отметить, что украинские защитники продолжают уничтожать военную технику и живую силу российских оккупантов. В этот раз Силы спецопераций Украины показали, как с помощью Himars удалось уничтожить вражеские радиолокационные комплексы.

Также украинские защитники во время наступления на юге ударами из РСЗО HIMARS уничтожили сразу три российские гаубицы "Мста-С". Самоходные артиллерийские установки (САУ) в результате прямых попаданий взорвались одновременно.

Как сообщал OBOZREVATEL: из аудиоперехвата, опубликованного ГУР, стало известно, что военные "второй армии мира" продолжают жаловаться на значительные потери в Украине. Кроме того, они рассказывают родным, как их насильно отправляют в бой и наказывают за отказ участвовать в столкновениях с Силами обороны.

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