'Противник был блокирован': в ВСУ рассказали о ситуации в районе Новенького Сумской области. Карта

Российские войска 25 февраля штурмовали участок российско-украинской границы в районе населенного пункта Новенькое Сумской области. Штурм враг совершал силами до двух механизированных отделений: захватчиков Силы обороны блокировали и отбросили на территорию РФ.

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Вражеские попытки штурмов продолжаются, в бой враг бросает пехоту, Силы обороны отражают атаки. О ситуации рассказал спикер Генштаба майор Дмитрий Лыховий в комментарии СМИ.

"О ситуации в районе населенного пункта Новенькое в Сумской области, вблизи границы с Россией. 25 февраля противник штурмовал этот участок границы силами в два механизированных отделения, пересек государственную границу Украины, однако был блокирован и отброшен на территорию РФ", – отметил Лыховий.

По состоянию на 28 февраля россияне продолжают попытки штурмовых действий, теперь в бой они бросают пехотные группы. Силы обороны принимают меры, чтобы не допустить перерезания врагом украинской логистики: захватчики планировали выйти к трассе, соединяющей Юнаковку Сумской области и Суджу Курской области РФ, и таким образом попытаться повлиять на обеспечение украинских сил на Курском направлении.

Боевые действия в этом районе продолжаются, добавил Лыховий.

Напомним, 25 февраля в ОТГ "Северск" рассказали, что армия РФ применяет в Сумской области штурмовые пехотные группы.

А 28 февраля в ЦПД при СНБО объяснили, что происходит в районе Новенького Сумской области. Там россияне совершают попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники, пехотными группами. Силы обороны уничтожают врага. Прорыва российских сил не произошло, бои продолжаются.

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