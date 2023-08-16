"Противник пытается прорвать оборону": Сырский лично прибыл на Купянское направление координировать работу. Фото
Командующий Сухопутными войсками ВС Украины Александр Сырский 16 августа прибыл на Купянское направление. Обстановка на этом участке фронта сложная, российские захватчики пытаются прорвать нашу оборону, чтобы блокировать Купянск, а потом снова оккупировать город.
"В связи с усложнением обстановки на Купянском направлении большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу", – сообщил Сырский. Генерал-полковника процитировал Telegram-канал Military Media Center.
По словам Сырского, войска Российской Федерации ежедневно пытаются прорвать украинскую оборону. Для этого противник использует штурмовые отряды, укомплектованные преимущественно российскими заключенными. Враг преследует цель "блокирования, а впоследствии и захвата Купянска", сказал военный.
"По результатам работы с командирами на этом направлении был принят ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны", – заявил генерал-полковник.
Командующий Сухопутными войсками также рассказал об обстановке на других направлениях на востоке страны.
В районе Лимана оккупанты осуществляют перегруппировку, заменяя утратившие боеспособность части. При этом враг не оставляет планов по новым наступательным действиям.
"Наша задача максимально воспользоваться этой ситуацией и существенно улучшить свое положение. Необходимые для этого решения мы с командирами отработали прямо в районе ведения боевых действий", – заявил Сырский.
В Бахмутском направлении ситуация сложная, но контролируемая. Враг контратакует, производит минирование, интенсивно обстреливает и применяет авиацию. Вместе с тем, в столь сложных условиях Силы обороны Украины постепенно продвигаются вперед.
"С командирами бригад, воюющих на Бахмутском направлении, мы обсудили актуальные вопросы повышения эффективности наступательных действий, огневого поражения противника и ряда других мер, направленных на достижение победы над врагом", – рассказал генерал-полковник.
Как писал OBOZREVATEL:
– Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался, что наши защитники 16 августа отбили наступление ВС РФ на четырех направлениях на востоке Украины – Купянском, Бахмутском Авдеевском и Марьинском. В то же время ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях на юге, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
– Детали о ситуации на передовой читайте в оперативной сводке ГШ ВСУ по ссылке.
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