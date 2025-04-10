'Противник усилил давление': в ВСУ прояснили ситуацию с наступлением россиян на Сумщину и Харьковщину и сказали, изменилась ли линия фронта

Российские оккупационные войска за прошедшие несколько недель усилили давление на Харьковском и Курском направлениях фронта, в частности в приграничные Сумщины. Эти действия россиян – часть наступательных операций, которые они начали еще в мае 2024 года.

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При этом ситуация на этих участках остается стабильной и о принципиальных изменениях на фронте речь не идет. Об этом на своей странице в Facebook в среду, 9 апреля, написал спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой, комментируя информацию о наступлении россиян на Сумщине и Харьковщине.

По его словам, "поводов для страха и истерик точно нет", ведь у Украины есть выставленная эшелонированная оборона и подготовленные фортификации под Сумами и Харьковом.

"Вооруженные силы Украины продолжают вести оборонную операцию, а на некоторых участках (например, на границе с Белгородской областью РФ, и не только на границе) – предпринимают меры активной обороны и имеют успех", – отметил военный.

Он напомнил, что в течение недели на передовой было зафиксировано увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника по всем основным направлениям, о чем отчитывались в ежедневных сводках Генштаба.

Лиховой добавил, что захватнические планы россиян – не новость для Украины, и об этом свидетельствуют как ежедневные штурмовые действия на земле, так и постоянные удары с воздуха.

"Но россияне уже не раз пугали нас наступлениями и намерениями взять что-то "за три дня". А на самом деле они уже скоро пол года не способны взять Покровск, Мирноград, полностью захватить Торецк и Часов Яр. Что уж говорить о Сумах и Харькове, где у нас выставлена эшелонированная оборона, подготовленные фортификации, принимаются другие меры по противодействию оккупантам. Поэтому активизация противника на севере Сумщины и Харьковщины – констатация факта, но не повод для разгона хайпожерских заголовков", – отметил представитель Генштаба.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что Россия фактически начала новое наступление на северо-востоке Украины. В частности, речь идет о Сумском и Харьковском направлениях. По его словам, враг стремится создать "буферную зону" на территории Сумщины, Харьковщины и Черниговщины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что действия украинских военных в Белгородской области РФ сорвали планы российских оккупантов наступать на Харьковскую и Сумскую области. Врагу не удалось создать мощный "кулак" для удара.

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