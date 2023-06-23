Противокорабельные ракеты, 'Хаймарсы' и пехота на огородах: как ВСУ освобождали Нескучное на Донетчине. Видео

Бойцы Вооруженных сил Украины рассказали, как освобождали Нескучное на Донетчине. По врагу отрабатывали "Хаймарсами" и противокорабельными ракетами, штурм села длился более двух суток. В результате в плен взяты девять оккупантов, также завоевано много трофеев.

Видео дня

Видео из деоккупированного Нескучного 22 июня опубликовал проект "Украинский свидетель". По словам защитников, это село было вражеским укрепрайоном и его освобождение важно для дальнейшего наступления ВСУ на этом направлении (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

В начале июня Нескучное освободили бойцы 7-го отдельного батальона "Арей" 129-й бригады ТрО. Батальон начинал свой путь на Херсонщине, затем выбивал противника с Запорожья, а с начала марта 2023 года воюет на Донбассе.

"У нас было время выучить врага. Мы успели подготовиться", – рассказал заместитель командира батальона с позывным "Херсон".

Как объясняют бойцы, со школы в Нескучном оккупанты могли осматривать местность.

Это была некая вражеская "крепость", их штаб. По нему ВСУ отрабатывали "Хаймарсами" и противокорабельными ракетами.

Здесь размещалась 60-я мотопехотная бригада армии РФ, а также представители ЧВК "Вагнер" и террористической "ДНР". Враг оказывал серьезное сопротивление, особенно в первые сутки штурма, но его удалось преодолеть, говорит "Херсон".

К селу ведет одна дорога, поэтому оккупанты ждали бронетанкового наступления. Об этом свидетельствует то, что захватчики били по пехоте ракетами "Корнет", которые для этого не предназначены.

Наши военные пошли на хитрость: начали заходить небольшими группами по 10-12 бойцов, каждая из которых занимала свой сектор. Потери были небольшие, но они есть: в начале штурма погиб один боец подразделения.

В ходе операции по освобождению села батальон "Арей" взял в плен девять российских военных. Также найдено много трофейных пулеметов, автоматов, противотанкового оружия.

Штурм Нескучного длился двое с половиной суток – в итоге защитники выгнали оккупантов и подняли над селом украинский флаг. Вокруг все еще лежат тела захватчиков, их собирают украинские военные.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По словам наших воинов, оккупанты так бежали из Нескучного, что утопились в реке. На улицах села был стрелковый бой.

– Нескучное было освобождено от врага 10 июня. Бойцы батальона "Арей" провели операцию под командованием майора Александра Грищука.