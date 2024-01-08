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Противотанкист ВСУ в одном бою уничтожил четыре ББМ оккупантов, сорвав вражескую атаку. Видео

Алексей Лютиков
War
1 минута
9,3 т.
Противотанкист ВСУ в одном бою уничтожил четыре ББМ оккупантов, сорвав вражескую атаку. Видео

Украинские десантники продолжают в сложных условиях эффективно уничтожать технику российской оккупационной армии. Только в одном бою воин 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожил сразу четыре боевых бронированных машины ВС РФ.

Видео дня

Благодаря такой высокой эффективности воин сорвал вражескую атаку. Об этом сообщили в пресс-службе ДШВ ВСУ.

На Донецком направлении путинские войска снова предприняли попытку прорвать оборонительные позиции десантников, бросив на штурм пять единиц боевой бронированной техники вместе с пехотой. Благодаря мужеству и высокому военному мастерству николаевские десантники сорвали вражескую атаку.

Российская техника сгорела в поле, а большинство вражеской пехоты было ликвидировано. В Десантно-штурмовых войсках подчеркнули, что в этом бою особенно отличился противотанкист одного из подразделений бригады – младший сержант Андрей с позывным "Седой".

Защитник Украины меткими выстрелами из противотанкового ракетного комплекса "Джавелин" уничтожил четыре бронированных машины. Таким образом воин довел личный счет уничтоженной вражеской техники до 22 единиц.

Противотанкист ВСУ в одном бою уничтожил четыре ББМ оккупантов, сорвав вражескую атаку. Видео

Напомним, Силы обороны Украины в течение 7 января уничтожили 71 единицу вооружения, бронетехники и средств воздушного нападения ВС РФ. Также воины ликвидировали 440 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии в войне против Украины достигают 365 170 солдат и офицеров.

Ранее сообщалось, что украинские защитники уничтожили новейший вражеский комплекс РЭБ "Тирада-2". Этот комплекс предназначен для выведения из строя спутников связи.

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