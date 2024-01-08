Противотанкист ВСУ в одном бою уничтожил четыре ББМ оккупантов, сорвав вражескую атаку. Видео

Украинские десантники продолжают в сложных условиях эффективно уничтожать технику российской оккупационной армии. Только в одном бою воин 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожил сразу четыре боевых бронированных машины ВС РФ.

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Благодаря такой высокой эффективности воин сорвал вражескую атаку. Об этом сообщили в пресс-службе ДШВ ВСУ.

На Донецком направлении путинские войска снова предприняли попытку прорвать оборонительные позиции десантников, бросив на штурм пять единиц боевой бронированной техники вместе с пехотой. Благодаря мужеству и высокому военному мастерству николаевские десантники сорвали вражескую атаку.

Российская техника сгорела в поле, а большинство вражеской пехоты было ликвидировано. В Десантно-штурмовых войсках подчеркнули, что в этом бою особенно отличился противотанкист одного из подразделений бригады – младший сержант Андрей с позывным "Седой".

Защитник Украины меткими выстрелами из противотанкового ракетного комплекса "Джавелин" уничтожил четыре бронированных машины. Таким образом воин довел личный счет уничтоженной вражеской техники до 22 единиц.

Напомним, Силы обороны Украины в течение 7 января уничтожили 71 единицу вооружения, бронетехники и средств воздушного нападения ВС РФ. Также воины ликвидировали 440 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии в войне против Украины достигают 365 170 солдат и офицеров.

Ранее сообщалось, что украинские защитники уничтожили новейший вражеский комплекс РЭБ "Тирада-2". Этот комплекс предназначен для выведения из строя спутников связи.