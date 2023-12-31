'Процесс запущен': почему развал России называют неизбежным и чего так боятся на Западе

Прогнозы относительно грядущего распада России звучат уже не первый год среди политиков, экспертов и прочих деятелей. И одним из ключевых факторов называют полномасштабную агрессию РФ против Украины.

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Поэтому Запад призывают быть готовым к развитию такого сценария, ведь страна-агрессор является ядерным государством и нет никакой гарантии, что оружие массового поражения не попадет в руки одного из российских военных формирований. Почему крах России называют неизбежным и какими могут быть его последствия, читайте в материале OBOZ.UA.

Распад РФ уже начался

Нападение на Украину привело к разрушению экономики РФ и обострению междоусобий внутри страны-агрессорки, поэтому фрагментация России уже началась, заявил в феврале 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов. Он тогда подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин теряет контроль над главой Чечни Рамзаном Кадыровым и владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным (ныне покойный).

"Наши прогнозы, аналитические выводы приходят к тому, что фрагментация России является уже запущенным процессом. Запад с этим не хочет соглашаться", – сказал Данилов и добавил, что такая позиция Запада абсолютно ошибочна, ведь надо должным образом подготовиться к тому, что ядерное оружие РФ в любой момент может оказаться в каком-либо из российских военных частных формирований.

В июне прогноз Данилова частично нашел свое подтверждение в происходящем на территории РФ, когда Пригожин устроил "поход" на Москву. Тогда Кремлю с помощью посредников удалось договориться с владельцем ЧВК. В августе "бунтарь" ожидаемо погиб в авиакатастрофе (по данным источников в разведках, ликвидирован по инициативе секретаря совбеза РФ Николая Патрушева).

По мнению Данилова, попытка государственного переворота в РФ показала, что Россия не является государством. Он призвал Запад попрощаться с иллюзией, что страна-агрессор не развалится.

"Надо к этому готовиться. Мы уже год об этом говорим. Помните, что уже начавшиеся в России процессы не остановить", – сказал секретарь СНБО в интервью Bild, опубликованном 2 июля.

А один из руководителей российской правозащитной группы "Мемориал" (запрещена в РФ) Олег Орлов говорит, что Россия разлагается в смеси абсурда и репрессий, сравнимых с эпохой Брежнева в СССР. Правозащитник считает, что РФ упустила шанс занять свое место среди государств 21 века и ее будущее решится именно в Украине.

Почему на Западе боятся распада РФ

Главная вещь, которая пугает Запад в вопросе распада РФ – это ядерное оружие, считают эксперты. В частности, чрезвычайный и полномочный посол Украины, министр иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Огрызко отметил, что после развала России могут начаться неконтролируемые процессы.

"В комбинации с непониманием, в чьи руки может попасть ядерное оружие, это и сдерживает наших западных партнеров, чтобы дать нам все, что нам нужно, чтобы быстро разобраться с этой ордой", – пояснил экс-министр.

Публицист Виталий Дымарский также считает, что по этой причине союзники не всегда оперативно реагируют на запросы Киева о предоставлении того или иного оружия – они просто опасаются, что крах московской империи будет иметь последствия, с которыми будет трудно справиться, говорит он.

"Речь идет все же о стране с ядерным оружием, которая при распаде выйдет из-под единого контроля. Хотя бы понятного – в чьих она руках", – пояснил Дымарский.

При этом многие западные аналитики не считают идею распада РФ разумной. В частности, как говорит директор Института исследований Европы, России и Евразии Университета Вашингтона Марлен Ларуэль, не факт, что после деколонизации России этнические меньшинства будут более либеральными, демократическими и будут сотрудничать с Западом.

"Мы скорее увидим вспышку насилия, хаоса, чем мирное расчленение России на несколько независимых государств. Поэтому более вероятным результатом распада России является не ее демократизация, а гражданская война. Это будет война между разными вооруженными группировками, ополчениями или службами, а также группировками элит в том числе на местном уровне, которые будут защищаться от распада страны и потери власти", – считает французская эксперт.

По мнению Ларуэль, даже если отделится какая-то часть РФ, это создаст, помимо гражданской войны, новую волну российского реваншизма, который захочет вернуть утраченные территории.

Со своей стороны профессор Ягеллонского университета (Краков, Польша) Анджей Новак считает, что распад РФ якобы укрепит решимость россиян защищать империю. По его мнению, возвращение Украины на границы 1991 уже было бы сокрушительным поражением российского империализма.

Однако эксперты в Украине подчеркивают, что одним из последствий победы Украины должны стать именно изменения вокруг РФ и в ней самой, которые обеспечат украинцам длительный мир и безопасность. Ведь оставленная в нынешнем виде империя даже после своего поражения вернется в колониальную политику, полагает эксперт Центра политических студий "Доктрина" Анатолий Курносов.

РФ может развалиться к 2033 году

Россия в ближайшие годы либо распадется, либо превратится в несостоятельное государство, считает почти половина экспертов по внешней политике, принявших участие в опросе аналитического центра Atlantic Council.

В частности, 46% экспертов считают, что к 2033 году Россия может стать государством, которое не способно поддерживать свое политическое и экономическое существование, или же просто развалится. В то же время 21% полагают, что Россия – наиболее вероятная из стран, которая в течение десяти лет станет несостоятельным государством.

40% экспертов прогнозируют РФ внутренний распад к 2033 году. Среди вероятных причин были названы революция, гражданская война, политический распад и т.д.

Что будет с Россией после ее распада

Как рассказывал Данилов в июле, в Украине во время мятежа "Вагнера" проанализировали, как боевикам пыталось противодействовать население в регионах РФ.

"У нас есть анализ того, как реагировали регионы во время восстания Пригожина. На основе этих анализов можно сказать, как будет выглядеть Россия после распада... Татарстан будет отдельным, Дагестан будет отдельной страной, не имеющей ничего общего с Россией. Это колонии Российской Федерации", – спрогнозировал секретарь СНБО.

В свою очередь Владимир Огрызко считает, что после победы украинцев на поле боя, во что он верит на сто процентов, страна-агрессор начнет сыпаться.

"Почему на Западе считают, что Россия – это нечто единственное неделимое? Волжские татары не имеют права на самоопределение? Адыгейцы или чеченцы тоже не имеют права на самоопределение? А эвенки? Нет? А почему?", – сказал он и добавил, что бывшие украинские территории в современной РФ будут иметь право определить свою принадлежность либо к новым образованиям, либо к Украине.

По словам дипломата, на самом деле не Путин формирует имперского мировоззрения России – он всего лишь выразитель того, что присуще самому населению РФ. На Западе никто не хочет изучать российскую историю, а ответ – именно там, говорит Владимир Огрызко.

Поэтому западным партнерам нужно полностью переосмыслить историю РФ и прекратить говорить о "великой русской культуре", потому что это только фантазии.

"Великая русская культура" – это Буча, Мариуполь, та же Чечня, где в результате войны были уничтожены 300 тысяч человек", – подчеркнул дипломат.

При этом чрезвычайный и полномочный посол, посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый напомнил, что у Якутии после развала СССР был проект документа о независимости, хотя она потом и согласилась передать права Москве. Так что прецедент, когда могут выходить автономии, есть, отметил дипломат.

Выгода для Китая

Процесс разрушения РФ может начаться с экономического или политического распада. И уже есть признаки того, что ситуация в России "очень нестабильная", спрогнозировал еще в январе американский политтехнолог Джейсон Смарт.

"Будет распад России: и экономический распад, и политический, или сначала политический, а затем экономический, но будет конец России...", – сказал он в эфире телеканала FreeДом.

По словам Смарта, Китаю крах РФ очень выгоден, "поскольку это возможность покупать территорию России и захватить экономику будущей России".

Политолог также считает, что если РФ "кончится", то и война в Украине завершится.

Напомним, украинский журналист и публицист Виталий Портников в интервью OBOZ.UA выразил мнение о том, что война против Украины, не ослабляет, а, напротив, цементирует Кремль, и вряд ли в ближайшем будущем РФ распадется. Более того, под угрозой и другие постсоветские государства. Запад мог бы положить конец агрессии Москвы, но иллюзорный страх ядерной войны не придает решимости демократическим странам, отметил Портников.

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