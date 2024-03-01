Провел в плену 21 месяц: сеть растрогали кадры встречи пограничника с семьей и его рассказ. Видео

Пограничник 23 отряда морской охраны Петр Тесленко провел в плену почти два года. Все это время он не получал никаких новостей о ходе российско-украинской войны и жил, как признается сам, лишь мечтами о том, что когда-нибудь снова сможет обнять свою семью.

Во время последнего обмена пленными между РФ и Украиной мечта воина осуществилась. Трогательную встречу Петра Тесленко с женой и сыном, а также его рассказ о пережитом показали в Государственной пограничной службе Украины.

За 21 месяц, проведенный в плену у российских оккупантов, Петр Тесленко потерял около 40 кг. Некогда крепкого мужчину побратимы, увидевшие его после обмена, узнавали только по голосу.

Впрочем, пережитое не лишило воина способности улыбаться. Он рассказывает: все это время жил ожиданием встречи с любимой женой и сыном.

"Каждый день ты ложишься спать, просыпаешься – и думаешь об этой встрече. Теперь не знаю, как будет.... Много хочу всего увидеть, почувствовать... Каждый день мечтал об этом", – признался Тесленко до встречи с семьей.

И воин той встречи, о которой так долго мечтал, дождался: трогательные кадры первых объятий и слез счастья зафиксировали на видео.

Тесленко рассказал: за время пребывания в плену не раз слышал уверения, что вот-вот отправится на обмен – и каждый раз, кроме последнего, они оказывались ложью.

"Каждый раз, когда мы переезжали из одного СИЗО в другое – нам всегда говорили, для того чтобы мы были спокойны: "Вы едете на обмен". Выезжаем на "обмен", приезжаем – и снова плен, и дальше, дальше, дальше... Поэтому я сказал: пока не увижу, не поцелую нашу землю, наши флаги – мы не поверим", – говорит пограничник.

Тесленко также рассказал, что украинские воины в плену не имеют ни малейшего представления о том, что происходит за пределами камер, где их содержат. Они даже не знают, существует ли еще Украина, за которую они боролись с оружием в руках.

"Мы представления не имели, что произошло. Они нам рассказывали, что "вам уже скоро конец, мы вас дожимаем". Какие-то даже самые маленькие новости – нам запрещали вообще о чем-то говорить. Поэтому никаких... Абсолютная изоляция была у нас", – говорит бывший пленник.

Но больше всего, признается он, удивляла безмерная, чуть ли не животная ненависть оккупантов к украинцам.

"Сколько ненависти к нам... Они все думают, что мы все – рецидивисты и убийцы. Все. Без вопросов. Вопросов таких – кто ты? Откуда? Как попал в плен? – нет. Все "убийцы", – рассказал Тесленко .

Защитники, которых удалось вернуть из российского плена, проходят через сверхтяжелые испытания. В плену подавляющее большинство из уволенных потеряло десятки килограммов веса и получило серьезный удар по здоровью. Но дух украинских воинов, утверждает командир Тесленко Юрий Лошак, остается твердым, как крица.

"Очень жаль, что они такие худые... От 30 до 45 кг они теряют. Но они не сломлены. У них сила воли такая!.. Они улыбаются и спрашивают: что мы будем дальше делать? Как мы будем увольнять нашу Украину, наш Мариуполь родной и наш родной Крым? – говорит Лошак.

Напомним, 8 февраля Украина вернула из плена еще 100 своих защитников. Домой вернулись пограничники, нацгвардейцы и военные Вооруженных Сил Украины. Большинство из освобожденных – защитники Мариуполя.

В ГПСУ уточнили, что из российского плена вернулись 25 пограничников. В частности, 9 военнослужащих из Донецкого пограничного отряда, 1 – Краматорского отряда и 15 защитников Мариуполя из 23 отряда морской охраны.

Через несколько дней после последнего обмена стало известно, что в российском плену до сих пор остаются 103 защитника ЧАЭС.