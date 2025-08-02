Провела в оккупации почти 11 лет: в Украину вернули 19-летнюю девушку, которая противостояла идеологии врага

С временно захваченной Россией территории Украины удалось спасти 19-летнюю девушку, которая прожила в оккупации почти 11 лет. Она избегала контактов с оккупационными "властями", отказываясь помогать врагу продвигать его идеологию.

Об этом 2 августа в своем Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Она сознательно избегала любых контактов с оккупационными властями и отказывалась участвовать в мероприятиях по навязыванию пророссийской идеологии", – отметил он.

Несмотря на все трудности и ограничения, девушка получила украинское образование: сначала дистанционно закончила школу, а затем поступила в украинское заведение высшего образования.

Вернуть ее на подконтрольную Украине территорию удалось в рамках инициативы президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.

"Благодарен Helping to Leave за содействие в спасении девушки домой. Выполняем задание Президента – вернуть всех детей", – написал Ермак.

Ранее мы писали о том, на прошлой неделе с временно оккупированных россиянами украинских территорий была спасена группа детей. Пятеро несовершеннолетних – в частности девочка, которая посещала школу на ВОТ в вышиванке, – теперь в безопасности.

15-летняя Мария (имя изменено в целях безопасности) отстаивала свою украинскую идентичность и ходила ходила в российскую школу в вышиванке, спорила с учителями об Украине. Одноклассники обзывали ее "укропкой", травили и били, а учителя писали доносы и угрожали маме лишением родительских прав.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия отправляет похищенных украинских детей на фронт в Украину воевать против собственного народа. С 2014 года с оккупированных территорий Украины было насильно вывезено более 35 000 детей, многие из которых сейчас попадают в ряды российской армии по достижении 18-летнего возраста.

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