Провели 'финальное тестирование': ВСУ с помощью HIMARS сожгли мастерскую 155-й бригады российских морпехов. Видео

ВСУ нанесли очередной удар по врагу, использовав HIMARS. Наши защитники сожгли мастерскую 155-й бригады российских морпехов.

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Соответствующее видео опубликовала 47 отдельная механизированная бригада. На кадрах наглядно демонстрируется, как эффективно работают украинские войска.

"Разведрота "Магуры" "сожгла" мастерскую бригады морпехов. Хотели улучшить броню, а улучшили статистику своих потерь! – говорится в сообщении.

Разведрота "Магуры" из 47 ОМБр использовала беспилотник Fly Eye 3.0 и нашла у врага настоящий "гараж талантов". Российские морпехи безнадежно пытались улучшить свою технику, сваривая дополнительную броню на БТРы, пытаясь сделать их более защищенными.

"Но если тебе нужно варить БТРы, чтобы они не разлетались – может, проблема не в броне, а в карме? HIMARS смежников провел финальное тестирование их изделий. В итоге мастерская свернулась вместе с клиентами", – отметили в пресс-службе.

Следует отметить, что российская армия в начале четвертого года войны в Украине использует почти исключительно небронированную технику, напоминающую тактику Первой мировой войны. Сейчас 85% всех потерь ВС РФ составляет небронированная техника, в то время как бронемашины и танки – всего 15% от общих потерь. В последние месяцы россияне стали использовать гражданские автомобили даже для штурмовых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что потери армии РФ с начала года превысили 100 тысяч оккупантов. Он подчеркнул, что Силы обороны продолжают уничтожать врага по всей линии фронта и показал видео успешной работы защитников.

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