Прячут ПВО в посадках: в 'Атэш' рассказали, как оккупанты пытаются защитить завод 'Титан' в Крыму

Агенты движения сопротивления "Атеш" сообщили об активности российских военных на территории завода "Крымский титан" возле Армянска во временно оккупированном Крыму. По их данным, предприятие продолжает функционировать.

Между тем оккупанты пытаются прикрывать его от возможных ударов украинских сил, размещая замаскированные комплексы противовоздушной обороны в посадках рядом с заводом. Об этом сообщила пресс-служба Движения.

"Агенты нашего движения разведали завод "Крымский титан" возле Армянска в Крыму. Завод продолжает функционировать, оккупанты пытаются защитить его, размещая замаскированные комплексы ПВО в посадках", – говорится в сообщении.

"Крымский Титан" является крупнейшим производителем диоксида титана в Восточной Европе. Это вещество широко используется в химической промышленности, в частности в производстве лакокрасочных материалов и пластмасс.

В то же время в "Атеш" отмечают, что существуют подозрения, что под видом мощностей по производству аммиачных удобрений, которые публично анонсировали оккупационные администрации, завод может изготавливать взрывчатку.

На объекте введены усиленные меры безопасности, однако агенты сопротивления продолжают вести наблюдение. Вся собранная информация о производственной деятельности завода и способах его охраны передается Силам обороны Украины.

Напомним, по информации "Атеш", российский флот в оккупированном Крыму медленно деградирует. Агенты наблюдают перемещение кораблей и судов захватчиков в Стрелецкой бухте Севастополя, а в последнее время она практически пустует и используется для стоянки буксирных судов и небольших патрульных катеров.

