Прямо в точку: украинские воины с помощью FPV-дрона уничтожили блиндаж оккупантов на Лиманском направлении. Видео

Украинские защитники продолжают наносить урон российской оккупационной армии, эффективно уничтожая технику, личный состав и месторасположение врага. Для этого Силы обороны, среди прочего, используют FPV-дроны.

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Так, бойцы 126-й отдельной бригады территориальной обороны и 63-й отдельной механизированной бригады уничтожили блиндаж оккупантов на Лиманском направлении. Соответствующее видео появилось в распоряжении OBOZ.UA.

"Работа собратьев 126-го отдельного батальона ТРО, которые вместе с собратьями из 63-й ОМБр уничтожают оккупантов в норах на Лиманском направлении", – отметили военные.

На кадрах видно, что украинские военнослужащие продемонстрировали непревзойденное мастерство в использовании FPV-дронов для точной локализации и нейтрализации путинской армии.

"Прямо в точку", – прокомментировал удар один из защитников.

Стоит отметить, что воины 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины продемонстрировали удачную боевую работу по уничтожению вооружения оккупантов. В результате были уничтожены вражеские танк Т-90 "Владимир" и 120-мм миномет.

Как сообщал OBOZ.UA, дроны ВСУ эпически разгромили колонну российской бронетехники под Новомихайловкой в Донецкой области. Кремлевские "военкоры" потребовали "экстренных мер", заявив, что им "горько смотреть", как командование РФ бросает на штурм оккупантов без прикрытия с неба.

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