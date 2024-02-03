Прямо в точку: украинские воины с помощью FPV-дрона уничтожили блиндаж оккупантов на Лиманском направлении. Видео
Украинские защитники продолжают наносить урон российской оккупационной армии, эффективно уничтожая технику, личный состав и месторасположение врага. Для этого Силы обороны, среди прочего, используют FPV-дроны.
Так, бойцы 126-й отдельной бригады территориальной обороны и 63-й отдельной механизированной бригады уничтожили блиндаж оккупантов на Лиманском направлении. Соответствующее видео появилось в распоряжении OBOZ.UA.
"Работа собратьев 126-го отдельного батальона ТРО, которые вместе с собратьями из 63-й ОМБр уничтожают оккупантов в норах на Лиманском направлении", – отметили военные.
На кадрах видно, что украинские военнослужащие продемонстрировали непревзойденное мастерство в использовании FPV-дронов для точной локализации и нейтрализации путинской армии.
"Прямо в точку", – прокомментировал удар один из защитников.
Стоит отметить, что воины 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины продемонстрировали удачную боевую работу по уничтожению вооружения оккупантов. В результате были уничтожены вражеские танк Т-90 "Владимир" и 120-мм миномет.
Как сообщал OBOZ.UA, дроны ВСУ эпически разгромили колонну российской бронетехники под Новомихайловкой в Донецкой области. Кремлевские "военкоры" потребовали "экстренных мер", заявив, что им "горько смотреть", как командование РФ бросает на штурм оккупантов без прикрытия с неба.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!